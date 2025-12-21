Simpértigue niega irregularidades por crucero con abogado del caso bielorruso

Para este lunes está programado que la Sala del Senado revise y vote la acusación constitucional en contra del ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Simpértigue. El libelo fue aprobado en la Cámara por unanimidad en medio de un ambiente tenso por los episodios de corrupción en el Poder Judicial, el mismo día en que -también por la totalidad de sus miembros- la Corte Suprema nombró a Gloria Ana Chevesich como su próxima presidenta en un gesto por combatir las irregularidades.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el magistrado negó haber incurrido en irregularidades por el viaje en crucero que realizó junto a Eduardo Lagos, uno de los abogados imputados en la denominado caso Muñeca Bielorrusa. El magistrado aseguró que, a su juicio, “no ha habido ninguna irregularidad”, pese a las críticas por haber compartido un viaje de diez días por Europa con quien posteriormente quedó en prisión preventiva.

La investigación por la trama bielorrusa indaga delitos de lavado de activos, cohecho y soborno, luego de que la exministra Ángela Vivanco votara a favor del consorcio Belaz Movitec SpA en una causa que terminó obligando a Codelco a pagar una indemnización cercana a los $17.500 millones. En ese contexto, Gonzalo Migueles, junto a los abogados Mario Vargas Cociña y Lagos, se encuentran actualmente en prisión preventiva.

Simpértigue, quien votó a favor del consorcio bielorruso en la causa contra Codelco, explicó que el crucero comenzó el 16 de junio de 2024, apenas dos días después de que concluyeran los pagos de la indemnización. No obstante, recalcó que en ese momento no existían investigaciones en curso ni antecedentes que hicieran presumir irregularidades. “Están evaluando lo que pasó hace algún tiempo atrás con la mirada de ahora, con personas que hoy están en prisión preventiva. Pero cuando ocurrieron estos hechos no había ninguna anormalidad”, sostuvo.

Consultado por qué no se inhabilitó de la causa, el magistrado afirmó que desconocía que Lagos fuera uno de los abogados involucrados. Argumentó que él integraba la Cuarta Sala de la Corte Suprema y que la causa se vio en la Tercera Sala, cuyas integraciones son definidas diariamente por la presidencia del tribunal. “Yo no tomé conocimiento de quiénes eran los abogados”, señaló.

En cuanto a su vínculo con Lagos y otros abogados del caso, Simpértigue hizo una distinción entre distintos grados de cercanía. Aseguró que no existe “estrecha familiaridad” ni “amistad íntima”, condiciones que —según el Código Orgánico de Tribunales— obligarían a un juez a inhabilitarse. “Que hayamos tenido relaciones de orden social, por supuesto, pero con ellos y con muchos abogados”, afirmó.

El 14 de noviembre, el Tribunal Pleno de la Corte Suprema ordenó la apertura de un sumario administrativo en contra de Simpértigue y, el pasado 5 de diciembre, resolvió suspenderlo por dos meses de sus funciones. Paralelamente, la acusación constitucional en su contra continúa su tramitación en el Senado, mientras la investigación penal por la trama bielorrusa sigue avanzando.