Gobierno cita a la oposición para descomprimir choque por reajuste y norma de “amarre”

Con el proyecto aún en borrador y el debate encendido, el Gobierno decidió salir a descomprimir el conflicto por el reajuste al sector público antes de que llegue al Congreso. La fórmula: abrir la cocina del proyecto y sentar a la oposición a la mesa para explicar, norma por norma, qué es lo que viene y por qué, en medio de las críticas por el polémico artículo de “amarre”.

La jugada la encabezó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien convocó para este lunes 29, a las 17 horas, una reunión telemática con asesores de los parlamentarios de oposición que integran las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado. A la cita también fueron invitados los jefes de bancada, en un intento por bajar el ruido político antes del ingreso formal del proyecto, fijado para el 5 de enero.

El objetivo, según el mensaje consignado este viernes por La Tercera, es claro: evitar sorpresas, anticipar diferencias y allanar el camino para una tramitación que ya se anticipa cuesta arriba. En la reunión no se entregará el articulado definitivo, pero sí se explicará el sentido de cada norma del reajuste, que incluiría más de cien disposiciones.

La oposición, por ahora, aceptó escuchar. Desde el Partido Republicano hasta Renovación Nacional confirmaron que enviarán asesores a la cita del lunes. Un segundo encuentro, esta vez con los propios parlamentarios, quedó tentativamente agendado para el martes, aunque su realización dependerá de cómo resulte la primera conversación.

En RN, el diputado Frank Sauerbaum adelantó que, una vez conocidos los detalles del proyecto, la oposición evaluará en conjunto si sigue el diálogo político y bajo qué condiciones. En la UDI, el diputado Felipe Donoso incluso anticipó que participará personalmente, aunque advirtió que sin el texto ingresado al Congreso es difícil emitir juicios de fondo.

Desde el Partido Republicano, Agustín Romero señaló que enviarán un asesor para tomar nota de los temas abordados y seguir la tramitación “sin sorpresas”, poniendo el acento en la transparencia y el uso responsable de los recursos fiscales.

El trasfondo del conflicto está en el protocolo firmado por el Gobierno con las asociaciones de funcionarios públicos, donde se acordaron normas que endurecen las desvinculaciones a contrata. Entre ellas, la obligación de justificar fundadamente la no renovación y la posibilidad de que funcionarios con más de dos años de servicio reclamen ante la Contraloría. A eso se suma otro flanco sensible: el financiamiento del reajuste, que la oposición cuestiona por la brecha entre los US$600 millones provisionados y un costo total estimado en torno a los US$1.500 millones.

Así, mientras el Presidente electo José Antonio Kast ha pedido no enredarse en este debate y poner el foco en las urgencias sociales, el reajuste sigue marcando la agenda y amenaza con transformarse en uno de los primeros grandes choques políticos del verano legislativo.