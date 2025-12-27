Presidente Boric deberá declarar en juicio por violación contra ex subsecretario Manuel Monsalve

El Presidente Gabriel Boric deberá declarar en el juicio por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El Ministerio Público ya presentó la acusación formal contra el exmilitante socialista. En total, son 89 las personas citadas a declarar en el denominado caso Monsalve, entre las cuales se cuentan varios miembros del Gobierno.

Respecto al Mandatario, la acusación señala que “su declaración recaerá sobre las circunstancias anteriores, posteriores y coetáneas de los delitos investigados. Todo lo que vivió, vio, escuchó y tomó conocimiento respecto a los hechos y conocción de éstos, como también de sus involucrados”.

Y añade que testificará “respecto de participación del acusado en los hechos, relación profesional con el acusado y sobre el hecho recibió por éste y otros testigos respecto de los hechos”.

Otras autoridades citadas

Además será citada la exministra de la Secretaría General de la Presidencia Ana Lya Uriarte, quien ejercía como asesora legislativa de la cartera en el momento de los hechos, y la exministra del Interior y exjefa de Monsalve, Carolina Tohá.

En el caso de la exministra Tohá, deberá referirse a la “relación profesional con el acusado y sobre el relato recibido por éste y otros testigos respecto de los hechos, como asimismo sobre la declaración prestada en el sumario realizado por la Contraloría General de la República”.

Uriarte, en tanto, testificará sobre antecedentes de contexto y la interacción con la víctima tras “la ocurrencia de los hechos y la forma en que tomó conocimiento de los hechos”.

Próxima cita judicial

También se pretende incorporar numerosas evidencias materiales y documentales: 105 documentos, 19 peritos, 48 evidencias materiales, así como 63 pruebas de otro tipo, por ejemplo, capturas de pantallas celulares con diversas conversaciones.

Se fijó el 20 de enero para comenzar el debate sobre qué prueba será parte del proceso.

Sin embargo, el mismo día la Defensa Penal Pública del imputado intentará que se reabra el caso y se realicen nuevas diligencias.

El fiscal regional Metropolitano Centro-Norte, Xavier Armendariz , fue el encargado de presentar el escrito de acusación contra el ex subsecretario de Interior.

A Monsalve se le atribuyen delitos de violación y abuso sexual entre el 22 y 23 de septiembre del 2024, luego de que entonces una entonces subalterna lo denunciara. Por esos hechos se requieren poco más de 14 años de cárcel contra el imputado y, según el documento, esto ocurrió en el restaurante Ají Seco Místico, donde la víctima habría quedado “privada de sentido” por la ingesta de alcohol, y en el hotel Panamericano, donde el Ministerio Público ubica los dos delitos de connotación sexual.

Los hechos

Los investigadores establecieron en su acusación que “el día 22 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 18 horas, el acusado Manuel Monsalves se reunió con la víctima con quien concurrieron al restaurante Ají Seco Místico en la comuna de Santiago, lugar en el que consumieron alimentos y alcohol”, según el escrito.

“Horas más tarde, encontrándose la víctima gravemente afectada por la alta ingesta de alcohol, fue conducida por el acusado al interior de la habitación número 719 del Hotel Panamericano de la comuna de Santiago, que correspondía a su lugar de residencia, donde en horas indeterminadas de la madrugada del día 23 de septiembre, el acusado Monsalve accedió carnalmente, valiéndose de que ésta se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse”.

Detalla como segundo hecho es que la mañana del 23 de septiembre también realizó actos de connotación sexual en su contra, “valiéndose de que la víctima se encontraba incapacitada para oponerse producto del estado de estupefacción en que se encontraba sin poder el acusado concretar el acceso carnal”.

Todos los hechos descritos por la Fiscalía tuvieron como contexto La Moneda, el lugar de trabajo de Monsalve y de la denunciante. Declaraciones de testigos dicen que la joven muy afectada relató a compañeros lo ocurrido.

Uno de los cuestionamientos en este caso fue la forma en que reaccionó su entorno laboral, incluso después de la denuncia, sin protocolos de protección a la víctima antes de que la investigación y en el marco de la entrada y registro de la pieza del imputado en el Hotel Panamericano.

Rol de las policías

En el escrito judicial también se aborda el rol de las policías, con foco en la sección de Inteligencia de la PDI.

En ese marco, la exjefa de la unidad, Cristina Vilches, también fue convocada y será consultada por “su relación profesional con el acusado, el relato recibió por éste de los hechos y las actuaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia de la PDI a requerimiento del acusado”.

El general de Carabineros, Enrique Monras, a su vez, fue citado para exponer “sobre las circunstancias anteriores, posteriores y coetáneas de los delitos investigados. Todo lo que vivió, vio, escuchó y tomó conocimiento respecto a los hechos, también de sus involucrados, y especialmente respecto de la no realización de inteligencia por personal de carabineros en relación con los hechos”.

En ese marco, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, deberá declarar por “su relación profesional con el acusado y conocimiento que tenía a dirigencias de investigación desarrollada por las policías”.

Defensa

Tras ser notificado el Defensor Penal Público, Víctor Providel, aseguró que espera reabrir la investigación y también acreditar la inocencia de Monsalve.

“La defensa ha sido notificada formalmente en la presentación de la acusación fiscal y también de la resolución que nos cita a audiencia preparatoria el día 20 de enero de 2026”, confirmó.

Puntualizó que será “en la misma fecha y en la misma audiencia donde previamente se va a discutir la reapertura de la investigación solicitada por la defensa respecto de aquellas dirigencias que han sido rechazadas por el Ministerio Público durante la etapa de investigación. Esto formalmente da inicio a lo que se conoce como la etapa preparatoria del juicio, donde cada uno de los intervinientes va a exponer cuáles son las pruebas de las que intentaba leerse para demostrar tanto la acusación fiscal como la inocencia de nuestros representados”.

De aprobarse la reapertura de la investigación, el tribunal tiene que ordenar un nuevo plazo para las dirigencias requeridas. En ese marco, la Fiscalía deberá presentar nuevamente una acusación una vez vencida la extensión de la indagatoria.