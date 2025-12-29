Cautelares contra imputados por Operación Apocalipsis se conocerán este martes

Tras casi dos semanas de audiencias, este lunes concluyó la formalización de los 71 imputados vinculados a la denominada Operación Apocalipsis, causa que investiga la existencia de una red de corrupción al interior de los centros penitenciarios de San Joaquín y Santiago 1. La resolución de las medidas cautelares no se conocerá hoy, sino este martes 30 de diciembre, a las 20:30 horas, en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

La investigación, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Occidente y desarrollada por la PDI, incluye a 45 funcionarios de Gendarmería y a civiles. El fiscal regional Marcos Pastén afirmó que el Ministerio Público se encuentra conforme con el trabajo realizado. “Estamos tranquilos por haber desarrollado una investigación acuciosa y sólida”, sostuvo, reiterando que el organismo mantiene la solicitud de prisión preventiva para todos los imputados.

Pastén aseguró que durante el proceso no se han vulnerado garantías constitucionales y advirtió que estarán atentos a cualquier riesgo de obstaculización, especialmente respecto de los lugares donde eventualmente deberán ser trasladados quienes queden privados de libertad. También informó que el tribunal concedió un plazo de 300 días para la investigación, señalando que aún existen diligencias pendientes y “sujetos de interés”. En esa línea advirtió que “si es necesario solicitar nuevas órdenes de detención, lo vamos a hacer”.

En paralelo, se refirió al ingreso no autorizado a oficinas donde se desarrolla parte del trabajo investigativo, hecho que también fue indagado por la PDI. Preliminarmente, aseguró que “no existe una vulneración a la prueba ni a la integridad de la prueba que ahí se mantenía”, añadiendo que no habría existido acceso a los computadores del equipo investigativo. Asimismo, informó que se solicitó a Gendarmería detallar las medidas administrativas y de seguridad para evitar hechos similares.

Defensas cuestionan la causa y piden cautelares menos gravosas

Durante las jornadas de formalización, representantes de los imputados objetaron la solidez de la investigación. El abogado Carlos Silva Muñoz sostuvo que el juez no puede “tomar una valoración completa” de las declaraciones de imputados para fundamentar prisión preventiva, señalando que estas declaraciones “constituyen un medio de defensa y no de prueba”, además de asegurar que la indagatoria está “incompleta, parcializada e inconexa”.

El abogado Ilan Eck, defensor del gendarme Boris Rodríguez Osses, cuestionó uno de los antecedentes presentados en la formalización, donde se aludió a una supuesta contraprestación vinculada al uso de un vehículo Bugatti. “En nuestro país no existen, por lo menos en la actualidad, autos de dicha marca inscritos al nombre de algún titular”, señaló, solicitando para su representado arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional.

En tanto, la abogada María Ignacia Barrera, defensora de Nayadeth Torres —una de las denominadas “manilleras”— insistió en la inexistencia de los delitos atribuidos, entre ellos cohecho, lavado de activos y asociación criminal. Además, apeló a antecedentes personales y familiares para solicitar arresto domiciliario, destacando que Torres es madre de tres hijos, uno de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y que su madre enfrenta diagnósticos médicos graves, incluido un principio de demencia.