Embajador de EEUU descarta impacto por dichos de Boric: “No creo que esto complique las relaciones”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, descartó que las críticas del Presidente Gabriel Boric a la acción militar estadounidense en Venezuela vayan a afectar la relación bilateral y aseguró que el vínculo entre ambos países se mantendrá sin sobresaltos. “No creo que esta situación vaya a complicar las relaciones entre Chile y Estados Unidos”, afirmó.

El representante diplomático señaló que, hasta ese momento, no había revisado en detalle las declaraciones del Mandatario chileno. “Hay que revisar todos los comentarios que se han hecho antes de comentar respecto a las declaraciones de otras personas”, indicó, aunque insistió en que “mantendremos las relaciones, todo va a estar bien”.

Judd —hablando más inglés que español— confirmó que aún no ha sostenido conversaciones ni con el Presidente Boric ni con otros representantes del Gobierno, explicando que se encuentra trabajando directamente con Washington para analizar el escenario. “Estoy trabajando con Washington ahorita”, reiteró, añadiendo más tarde que espera reunirse con el jefe de Estado chileno en los próximos días.

“Cuando Donald Trump dice algo, eso es lo que pasa”

Respecto al debate sobre una eventual transición política en Venezuela, el embajador reiteró la postura expresada por el presidente Donald Trump y por el secretario de Estado, Marco Rubio, señalando que María Corina Machado no está en condiciones de asumir mientras no exista una transición definida. “Cuando Donald Trump dice algo, eso es lo que pasa”, sostuvo, agregando que a Nicolás Maduro “se le dieron muchas oportunidades para salir de manera pacífica del poder”.

En esa línea, Judd defendió la intervención estadounidense al afirmar que responde al sufrimiento prolongado de la población venezolana. Aseguró que la operación tendrá efectos positivos no solo para Venezuela, sino también para América Latina y Chile.

El embajador vinculó directamente el escenario venezolano con la seguridad y la migración, señalando que la situación permitirá reducir los flujos migratorios irregulares. “No va a haber tanta gente migrando desde Venezuela y va a ser bueno para el pueblo chileno”, afirmó, destacando que muchos venezolanos ahora se sienten más seguros para regresar a su país.

“Este es un país muy seguro, Carabineros sabe lo que hace”

En paralelo, Judd minimizó cualquier impacto de las manifestaciones convocadas en Chile contra la intervención estadounidense, señalando que no existe preocupación por la seguridad. “Este es un país muy seguro, Carabineros sabe lo que hace y las policías chilenas hacen un buen trabajo”, dijo.

Horas antes, el embajador había publicado un mensaje en el que celebró lo ocurrido en Venezuela, señalando que los venezolanos “pronto tendrán un país seguro al que regresar”, junto a una imagen de una convocatoria de ciudadanos venezolanos en el Parque Almagro. Más tarde insistió en que “la mayoría de la gente chilena entiende lo que acaba de ocurrir” y que Maduro “no era el Presidente legítimo”.