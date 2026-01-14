Desalojo de megatoma de San Antonio: detenido recibe pensión de gracia por el estallido social

En medio del segundo día del operativo de desalojo de la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso, dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos por armas de fuego durante los enfrentamientos registrados en las parcelas 13 y 15.

Según confirmaron el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, y la general Patricia Vásquez, un cabo segundo recibió un impacto de perdigón en una rodilla, mientras que un sargento fue baleado en uno de sus brazos, en el marco de los ataques contra personal policial que participaba del operativo.

Producto de estos hechos, Carabineros detuvo a seis personas de nacionalidad chilena, entre ellas dos menores de 15 y 16 años, imputadas por el delito de homicidio frustrado contra funcionarios policiales, además de porte de armas y municiones. Los otros cuatro detenidos —tres hombres y una mujer— quedaron igualmente a disposición del Ministerio Público.

Entre los mayores de edad llamó la atención la detención de Bryan Andrés Serrano Godoy, de 21 años, quien figura en el listado oficial de beneficiarios de pensiones de gracia otorgadas a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.

Serrano aparece desde el 7 de septiembre de 2022 en el lugar 299 del registro, recibiendo un monto mensual cercano a los 515 mil pesos por haber sufrido “lesiones gravísimas”.

De acuerdo con Carabineros, Serrano será imputado por homicidio frustrado contra Carabineros y por porte de armamento y municiones, cargos que también enfrentarán los demás detenidos en el marco del violento enfrentamiento ocurrido durante el operativo de desalojo.