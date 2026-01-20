Desde “La Moneda chica” Kast presenta su primer gabinete en medio de emergencia por incendios

José Antonio Kast se prepara para presentar esta noche su gabinete en “La Moneda chica”. La ceremonia estará marcada por la emergencia de los incendios que afectan al centro-sur del país, y en el escenario instalado se exhibe el hashtag #UnidosAnteLaEmergencia en las pantallas.

El telón político de fondo: los partidos cuestionan la alta presencia de representantes del mundo empresarial sin militancia política y temen perder influencia en el Congreso, mientras sigue fresca la polémica por algunos nombramientos. Entre los nombres que suenan están Martín Arrau (MOP), Iván Poduje (Vivienda), Claudio Alvarado (Interior), Fernando Barros (Defensa) y Trinidad Steinert, la fiscal que asumirá Seguridad.

Aunque inicialmente se había anunciado que la ceremonia comenzaría a las 20:30 horas, posteriormente se confirmó que la transmisión oficial iniciará a las 21:30 horas con el discurso de José Antonio Kast y la presentación de los 25 ministros que formarán parte de su gabinete a partir del 11 de marzo.

Desde cerca de las 19:30, los primeros invitados comenzaron a llegar a la Oficina del Presidente Electo.

Entre los primeros en llegar estuvo Julio Feres, amigo personal del futuro mandatario. También arribó el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristián Labbé, quien aprovechó la ocasión para manifestar su descontento con la decisión del PNL de no participar en el gobierno y aseguró que podría integrarlo si se le ofreciera un cargo. Labbé agregó que desconoce si el líder del partido, Johannes Kaiser, asistirá a la ceremonia.