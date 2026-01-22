Brigadistas mexicanos refuerzan combate a incendios forestales en el Biobío

Un total de 145 brigadistas forestales provenientes de México arribaron la mañana de este jueves a Concepción, en la región del Biobío, para reforzar las labores de combate de los incendios forestales que afectan a la zona y que han dejado 21 personas fallecidas y cientos de damnificados.

La llegada del contingente fue confirmada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, a través de su cuenta en la red social X. “¡Llegaron los brigadistas desde México! Muchas gracias @Claudiashein”, escribió el mandatario, agradeciendo a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por el apoyo entregado.

Llegaron los brigadistas desde México! Muchas gracias ⁦@Claudiashein⁩ pic.twitter.com/usD4ApHKyC — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 22, 2026

Los brigadistas aterrizaron en el aeropuerto Carriel Sur, en la comuna de Talcahuano, como parte de un plan de cooperación bilateral que se ha mantenido por años entre ambos países para enfrentar emergencias de gran magnitud.

No es la primera vez que especialistas mexicanos apoyan el combate de incendios en Chile. En 2023, brigadas forestales de ese país participaron en las labores para controlar el incendio que afectó a la comuna de Santa Juana, donde un siniestro de gran magnitud consumió parte importante de la zona urbana.

A su llegada, los funcionarios de la Comisión Nacional Forestal de México (Conafor) fueron recibidos por el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, junto a la directora del Senapred y el director regional de Conaf.

Desde México 🇲🇽 hasta Chile 🇨🇱. Combatientes y personal técnico de CONAFOR se despliegan para apoyar el combate de los incendios forestales en Ñuble y Biobío🧑🏼‍🚒🤝. pic.twitter.com/q77FoxxNkO — CONAFOR (@CONAFOR) January 22, 2026

En total, son siete brigadas forestales las que se desplegarán para colaborar tanto en el combate activo de los incendios como en el apoyo a zonas devastadas, especialmente en sectores como Florida y Quillón.