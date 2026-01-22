Publicidad
Municipio de Arica logra que Delegación Presidencial autorice Convite del Carnaval Andino PAÍS

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La autoridad regional de Arica y Parinacota dio luz verde a una jornada preparatoria del tradicional festejo andino que se desarrollará a fines de enero, tras formalizar un permiso especial para una convocatoria previa donde se exhibirán las comparsas participantes.

La decisión, comunicada al gobierno comunal, llegó luego de que se subsanaran exigencias vinculadas a la normativa vigente sobre resguardo en encuentros multitudinarios, aplicable a concentraciones superiores a tres mil asistentes. El visto bueno incluye una serie de condiciones operativas orientadas a resguardar el orden, la integridad del público y el correcto funcionamiento logístico, mientras que el aval definitivo para el encuentro principal aún se tramita y podría resolverse en las próximas horas.
Hace pocos minutos la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota emitió la resolución que autoriza el “Convite del Carnaval Andino con la fuerza del sol” para este sábado 24 de enero. El evento es una actividad previa de presentación de las cofradías que participarán en el mismo carnaval el 30 y 31 de enero y el 1 de febrero.

La Resolución N°23 que permite la realización de un evento masivo fue notificada a la Municipalidad de Arica, luego de varios intentos fallidos de la administración edilicia para cumplir con los protocolos que exige la Ley de Seguridad Privada, que rige desde el 28 de noviembre para eventos que congregan a más de 3 mil personas.

La autorización considera 13 recomendaciones que deberá cumplir el municipio para garantizar la seguridad de los asistentes, bailarines y músicos. Entre los requerimientos figuran baños químicos, rejas de contención, banderilleros, patrullajes preventivos, recolectores de basura, entre otras.
En tanto, la autorización para la realización del Carnaval Andino con la Fuerza del Sol, aún esta pendiente, pero se espera que mañana pueda finiquitar su trámite.

