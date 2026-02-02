Elizalde y Alvarado refuerzan traspaso en Interior pese a críticas del gobierno entrante

En un contexto político tensionado por críticas públicas previas, el ministro del Interior en ejercicio, Álvaro Elizalde, y su sucesor, Claudio Alvarado, sostuvieron este lunes una nueva reunión en el Palacio de La Moneda para dar continuidad al proceso de traspaso de mando entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la administración entrante de José Antonio Kast.

El encuentro, el segundo entre ambos, se extendió por cerca de tres horas y tuvo como foco central asegurar que la transición en la cartera de Interior se realice de manera ordenada. Esto, pese a los cuestionamientos que futuros ministros del próximo gobierno han formulado contra la actual administración, en materias como el déficit fiscal, la reconstrucción tras los incendios, el pase cultural y las denuncias de “apitutamiento” de funcionarios afines al oficialismo.

Tras la cita, Elizalde subrayó que el proceso va más allá de un gesto simbólico. “No se trata solo de un rito republicano, va mucho más allá. Tiene que ver con el compromiso que todos tenemos para que el Estado no se detenga en su trabajo”, afirmó, recalcando que el deber del gobierno saliente es entregar toda la información necesaria para que las nuevas autoridades puedan tomar decisiones desde el 11 de marzo.

El ministro detalló que durante la reunión se entregaron carpetas informativas con el estado del Ministerio del Interior al 31 de enero y que se comprometieron nuevas reuniones específicas, particularmente para abordar la gestión de emergencias, con énfasis en los incendios forestales que han afectado a las regiones del Biobío y Ñuble. “Hemos abordado prácticamente todas las materias del Ministerio del Interior”, sostuvo.

Por su parte, Alvarado valoró la disposición del equipo saliente y destacó la necesidad de asegurar la continuidad del Estado. “Hemos contado con la voluntad del ministerio para entregar una visión general y también aquellas situaciones especiales producto de la emergencia”, señaló. Agregó que, una vez designados los delegados regionales, se realizarán reuniones en terreno para garantizar un traspaso efectivo de información, especialmente en la etapa de reconstrucción que deberá enfrentar el nuevo gobierno.

Consultados por el contraste entre el tono institucional del encuentro y las críticas previas de futuros ministros, Elizalde llamó a distinguir entre el debate democrático y la responsabilidad institucional. “Una cosa es el debate político y otra garantizar que el traspaso de mando se desarrolle de manera ejemplar”, afirmó. Alvarado, en tanto, defendió la legitimidad de la crítica política, pero evitó profundizar en ella dentro de La Moneda, subrayando que estas reuniones “son para otro tipo de materias”.

La cita marcó además el inicio formal de las rondas bilaterales entre ministros salientes y entrantes, que se extenderán durante febrero. Desde el Ejecutivo confirmaron que el actual gobierno continuará liderando la respuesta a las emergencias en el centro sur del país, mientras avanza en un traspaso que, al menos en Interior, busca blindarse del ruido político.