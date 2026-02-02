Republicanos califican de “muerta” la candidatura de Bachelet a la ONU

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, lanzó duras críticas contra la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, asegurando que la postulación “nace muerta” y carece de viabilidad real en el escenario internacional.

Consultado por la oficialización realizada este lunes por el Presidente Gabriel Boric, Squella cuestionó el momento y el sentido del anuncio. A su juicio, mientras dirigentes de su sector acompañaban a vecinos afectados por los incendios en Viña del Mar y Quilpué, el Ejecutivo optó por impulsar una candidatura que calificó como “simbólica” y “que no conduce absolutamente a nada”.

El timonel republicano sostuvo que el fracaso de la postulación estaría directamente relacionado con la política exterior del actual Gobierno. “Cualquier persona que haya seguido de cerca la elección que se va a generar para Naciones Unidas sabe que la candidatura de Michelle Bachelet nace muerta”, afirmó, atribuyendo ese escenario a los “comentarios sistemáticos” del Presidente Boric contra mandatarios de otros países, en particular contra Donald Trump.

En esa línea, Squella aseguró que “cualquier analista internacional” anticipa que la candidatura será vetada por Estados Unidos, lo que —a su juicio— revela una segunda intención detrás de la decisión de La Moneda. Según planteó, el respaldo oficial buscaría más bien reparar el daño político que el propio Gobierno habría causado a la exmandataria, aun cuando la opción de éxito sea “imposible”.

De este modo, el Partido Republicano marcó distancia de la postulación y adelantó que no respaldará la candidatura durante el próximo gobierno, profundizando el flanco crítico abierto en la oposición frente a la estrategia internacional impulsada por el Ejecutivo en sus últimos meses.