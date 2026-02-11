Defensa de Orrego por filtraciones en ProCultura: “Son filtraciones interesadas y selectivas”

El abogado también abordó la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta, señalando que es “extraordinariamente débil desde el punto de vista jurídico” y agregó: “Tenemos confianza en que va a ser rechazado”.

Asimismo, aseguró que su contraparte cometió “un error gravísimo” al presentar la solicitud fuera de Santiago. “Es bastante obvio que si la discusión versa sobre eventuales irregularidades de una fundación que está en Santiago, con el Gobierno Regional y con operaciones desarrolladas en Santiago, los tribunales son de Santiago. Es inexplicable el grave error de haberlo presentado en Antofagasta”, afirmó.

El defensor también cuestionó antecedentes presentados por el Ministerio Público, indicando que las imputaciones “en algunos casos son falsos, en otros son erróneos y en otros son interpretados de manera parcial y equívoca”. Como ejemplo, mencionó un audio presentado en la formalización de Alberto Larraín. “Cuando se invoca un audio de una interceptación telefónica como un elemento clave para la imputación, probablemente el más importante, la Fiscalía de Antofagasta identifica como las personas que conversan en ese audio a dos personas específicas. Pero resulta que queda al descubierto en la audiencia que eran personas distintas”, señaló.