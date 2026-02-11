Defensa de Orrego por filtraciones en ProCultura: “Son filtraciones interesadas y selectivas”

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El abogado defensor de Claudio Orrego cuestionó al Ministerio Público y querellantes por la difusión de antecedentes y criticó la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta.

El abogado Ciro Colombara, defensor de Claudio Orrego en el caso ProCultura, cuestionó las filtraciones de la investigación y apuntó al Ministerio Público y querellantes como responsables. Además, criticó la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta, calificándola como jurídicamente débil y como un error por haberse presentado fuera de Santiago. También puso en duda antecedentes presentados por la Fiscalía, mencionando inconsistencias en un audio usado en la formalización de Alberto Larraín.
El abogado Ciro Colombara, defensor del gobernador metropolitano Claudio Orrego, cuestionó este miércoles las filtraciones en la investigación del caso ProCultura, apuntando al Ministerio Público y a querellantes, en medio de la suspensión de la audiencia por el desafuero solicitada por la Fiscalía de Antofagasta y previo a alegatos en la Corte de Apelaciones por la cautelar de Alberto Larraín.

En entrevista con Radio Infinita, Colombara afirmó: “Son filtraciones interesadas, son filtraciones selectivas”. En esa línea, sostuvo que “pretenden denostar la imagen del gobernador Claudio Orrego y crear una sensación o un clima de que habrían irregularidades donde existen procedimientos impecables”.

El abogado también abordó la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta, señalando que es “extraordinariamente débil desde el punto de vista jurídico” y agregó: “Tenemos confianza en que va a ser rechazado”.

Asimismo, aseguró que su contraparte cometió “un error gravísimo” al presentar la solicitud fuera de Santiago. “Es bastante obvio que si la discusión versa sobre eventuales irregularidades de una fundación que está en Santiago, con el Gobierno Regional y con operaciones desarrolladas en Santiago, los tribunales son de Santiago. Es inexplicable el grave error de haberlo presentado en Antofagasta”, afirmó.

El defensor también cuestionó antecedentes presentados por el Ministerio Público, indicando que las imputaciones “en algunos casos son falsos, en otros son erróneos y en otros son interpretados de manera parcial y equívoca”. Como ejemplo, mencionó un audio presentado en la formalización de Alberto Larraín. “Cuando se invoca un audio de una interceptación telefónica como un elemento clave para la imputación, probablemente el más importante, la Fiscalía de Antofagasta identifica como las personas que conversan en ese audio a dos personas específicas. Pero resulta que queda al descubierto en la audiencia que eran personas distintas”, señaló.

