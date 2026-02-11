Defensa de Orrego por filtraciones en ProCultura: “Son filtraciones interesadas y selectivas”
El abogado defensor de Claudio Orrego cuestionó al Ministerio Público y querellantes por la difusión de antecedentes y criticó la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta.
El abogado Ciro Colombara, defensor del gobernador metropolitano Claudio Orrego, cuestionó este miércoles las filtraciones en la investigación del caso ProCultura, apuntando al Ministerio Público y a querellantes, en medio de la suspensión de la audiencia por el desafuero solicitada por la Fiscalía de Antofagasta y previo a alegatos en la Corte de Apelaciones por la cautelar de Alberto Larraín.
En entrevista con Radio Infinita, Colombara afirmó: “Son filtraciones interesadas, son filtraciones selectivas”. En esa línea, sostuvo que “pretenden denostar la imagen del gobernador Claudio Orrego y crear una sensación o un clima de que habrían irregularidades donde existen procedimientos impecables”.