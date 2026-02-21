Excancilleres por sanciones de EEUU: “Es una advertencia a la futura administración de J.A. Kast”

Diversas reacciones en el mundo diplomático ha generado la decisión de Estados Unidos de restringir la visa a tres funcionarios del Gobierno chileno, por “apoyar actividades que comprometieron la seguridad del hemisferio”.

De acuerdo a la declaración firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, las medidas imponen “restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno de Chile quienes, con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron, y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

En esa línea, el excanciller de Chile, Ignacio Walker, declaró este sábado que se trata de “una medida bastante sorpresiva y desconcertante”, independiente del conocido trasfondo del conflicto entre Estados Unidos y China en la era Trump.

“Cómo interfiere en la seguridad nacional un proyecto de interconectividad de un cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong, es una pregunta abierta. Estados Unidos no ha dado ningún fundamento para establecer cómo esto interfiere en la seguridad regional. Entonces faltan antecedentes por parte de Estados Unidos y por parte del Gobierno chileno para exponer en qué consiste detalladamente en todos los aspectos este proyecto de cable submarino”, señaló Walker en entrevista con 24 Horas.

Consultado por los motivos del secretario de Estado, Marco Rubio, tras apuntar al legado del Gobierno del Presidente Boric, el exministro de Relaciones Exteriores afirmó que este hecho obviamente es un castigo a la actual administración, “pero también es una advertencia al Presidente entrante José Antonio Kast, quien va a dirigir la política exterior chilena desde el 11 de marzo”.

“El Gobierno chileno ya sabía cuál era la posición de Estados Unidos. (…) Ahora la decisión de Chile es soberana, este es un país autónomo, entonces evidentemente la pregunta es como el cable chino sirve al interés nacional. Porque es una medida muy estratégica. Habría que ver qué tan preliminar es esta fase de desarrollo. Hay que poner todos los antecedentes sobre la mesa, con completa transparencia”, reiteró.

Walker además recordó que “Estados Unidos tiene una doctrina de seguridad, que expuso en un documento de 23 páginas hace dos meses, donde establece que el hemisferio occidental, como le llaman ellos a las Américas, es su zona de influencia y que no va a aceptar la presencia de otros países”.

“No recuerdo en democracia algo semejante”

Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, calificó los hechos como una “mala señal para la relación bilateral”.

“Yo no recuerdo en democracia algo semejante, una sanción que signifique el impedir el visado para tres altos funcionarios. (…) Esto es inédito, y me parece que lo más grave y temerario es la afirmación de que un proyecto de inversión para establecer un cable submarino, signifique afectar la seguridad nacional. Es una afirmación temeraria”, enfatizó Muñoz.

El diplomático reforzó la idea de que la decisión de Estados Unidos “plantea un desafío no solo para este gobierno, porque esto tiene que ver con una advertencia sobre todo para el futuro gobierno. No es una medida que apunta a un gobierno saliente al que le quedan 19 días, yo es una advertencia orientada a la futura administración del Presidente José Antonio Kast”.

En esa línea, Muñoz advirtió que el desafío “es cómo manejarse en política exterior frente a esta disputa hegemónica entre Estados Unidos y China. Lo que Chile tiene que hacer es establecer un equilibrio pensando en los intereses propios.

“Tenemos que buscar la mejor relación con Estados Unidos, eso sin lugar a dudas, pero eso no puede ser hipotecando nuestros lazos fundamentales con China”, dijo.

Asimismo, el también exministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, declaró este sábado que “esto está creando una complejidad en la relación entre Chile y Estados Unidos completamente inesperada (…) Está empleando un lenguaje EE.UU., una manera de referirse, que genera mucha desconfianza incluso entre los chilenos”.

“Particularmente me parece delicado porque le coloca al gobierno que está entrando un tema candente en los brazos antes de que asuma”, agregó en conversación con Radio Cooperativa.

Fernández indicó que la decisión de Estados Unidos genera un clima bastante “incómodo” y “desagradable”, considerando, además, la próxima visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a nuestro país con motivo de la investidura de José Antonio Kast.

“Según me he informado, hasta el momento el gobierno norteamericano no ha tenido reuniones detalladas con el gobierno chileno como para poder llegar a conclusiones entre países que tienen buenas relaciones. Entonces, creo que esto ha sido un acto extremadamente hostil del gobierno de Estados Unidos, extremadamente impredecible, como todas las cosas que está haciendo el presidente Trump”, afirmó el diplomático.