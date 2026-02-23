Corte Suprema ratifica desafuero de diputado Lavín: podrá ser formalizado

El Pleno de la Corte Suprema escuchó este lunes los alegatos de la defensa del diputado Joaquín Lavín León, que buscaba revertir el fallo que acogió su desafuero en octubre pasado, sin embargo, el Máximo Tribunal decidió acoger la solicitud de la Fiscalía. Su abogado, Cristóbal Bonacic, cuestionó la actuación de la Fiscalía Oriente y acusó una “serie de inconsistencias” en la solicitud presentada por el Ministerio Público.

La investigación, que lidera la Fiscalía Metropolitana Oriente, apunta a la emisión de 34 facturas ideológicamente falsas, uso de empresas vinculadas y desvío de fondos públicos para fines políticos, incluso para campañas electorales relacionadas con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien también está siendo investigada en otra causa.

Durante la audiencia, el abogado de Lavín, cuestionó el actuar del Ministerio Público en la investigación, asegurando que se ha privilegiado la rapidez por sobre la rigurosidad.

“El Ministerio Público ha acelerado el desarrollo de esta solicitud de desafuero en desmedro de una investigación de carácter objetiva y prolija”, afirmó ante los ministros del máximo tribunal.

El defensor sostuvo que la petición para levantar el fuero parlamentario contiene “una serie de inconsistencias”, las que, según dijo, fueron advertidas tanto en los alegatos escritos como orales ante la Corte de Apelaciones de Santiago, sin que se emitiera un pronunciamiento específico en el fallo.

El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, aseguró que el desafuero fue confirmado en unanimidad. “Ahora el Ministerio Público debe solicitar la audiencia de formalización respectiva y hubo otra petición que conforme a derecho pueda corresponder en medio de los antecedentes”. Respecto de lo que viene ahora para Lavín León, el persecutor señaló que “los hechos son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción, estamos hablando, en otros términos, de fraude al fisco respecto de asignaciones parlamentarias por un monto superior a 104 millones de pesos, respecto de la cual hay falsificación de facturas las cuales fueron presentadas a cobro al Congreso Nacional”.

Con el desafuero firme y ejecutoriado, Joaquín Lavín León queda inhabilitado para votar y participar en sesiones de Sala y de comisiones en la Cámara de Diputados en los últimos días del actual periodo legislativo. Al completar su tercer periodo en el cargo, el 11 de marzo, abandonará el Congreso.