Gloria Hutt califica proyecto con China como “innecesario” y apunta a gestiones del PC

En un golpe inesperado a las relaciones bilaterales, el gobierno de Estados Unidos anunció el viernes la revocación de visas a tres altos funcionarios del gobierno chileno, entre ellos el actual ministro de transportes Juan Carlos Muñoz, acusándolos de comprometer la seguridad regional al respaldar el proyecto de cable submarino “Chile-China Express” (CCE), una iniciativa privada para conectar Valparaíso con Hong Kong.

La medida generó una serie de repercusiones en el país, siendo el propio presidente Boric el encargado de señalar que el Ejecutivo “jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país”, agregando que las decisiones que se tomen al respecto se realizarán de manera “autónoma”.

La decisión de Estados Unidos, refrendada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien instaló el concepto de amenaza regional, también generó repercusiones al interior del país, algunas de estos comentarios fueron realizados de manera pública y otros emitidos al interior de grupos de WhatsApp, como fue el caso de la exministra de Transportes Gloria Hutt.

La exjefa de la cartera durante el gobierno de Piñera, realizó un análisis que luego sería filtrado a la prensa, atribuyendo responsabilidad del proyecto al subsecretario (PC) Claudio Araya, y dando cuenta de una serie de insumos respecto a un proyecto previo de similares características –Humboldt–, gestionado durante la administración del fallecido presidente Piñera, pero con proveedores norteamericanos y un convenio con Google.

La información, distribuida en 11 puntos de análisis a los que tuvo acceso El Mostrador, parte por aclarar que durante la gestión de Piñera 2 se avanzó en una conexión de fibra óptica entre América Latina y Asia, un proyecto que contaba con convenios con Brasil, Argentina y Paraguay.

“La Pamela (Gidi) consiguió USD3 millones, no reembolsables, con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), para hacer el modelo de negocios y los estudios de factibilidad técnica”, señaló la exministra sobre la intervención de su exsubsecretaria, agregando que “el proyecto empezó a tomar forma y más de 30 bancos expresaron interés en financiarlo”.

Incluso, aseguró, “vino una delegación china a ofrecer su construcción, sujeto a que lo operara China Mobile Telecom. Les dijimos que sería un proceso abierto y competitivo, y que postularan cuando se publicara el concurso”.

Luego, Hutt sostiene que “vino un grupo grande de USA a advertirnos el riesgo de trabajar con China”. “Les dijimos lo mismo que a los chinos. Ellos querían que prohibiéramos a China postular y proveer equipos. Les dijimos que lamentablemente no podemos impedir que compitan, más aun considerando que toda la tecnología actual tiene componentes chinos. Y nuestro proyecto no amarra la operación a la construcción”.

La exministra aseguró que también tuvieron conversaciones con Andrés Allamand, que en ese tiempo oficiaba de Canciller. “Revisamos el trazado y decidimos que lo más razonable era llegar a Australia porque desde allí hay unos 5 a 7 cables que van a diferentes lugares de Asia. Así un usuario podría definir libremente como continuar desde Asia o América Latina, hasta su destino final”, puntualizó.

Proyecto paralelo con China

La exministra de Transportes del segundo gobierno de Sebastián Piñera, aseguró en otro de los puntos que el proyecto había quedado en manos de Desarrollo País, la oficina encargada del desarrollo y administración de infraestructura en el país. “Hay una compañía americana trabajando, y convenio con Google para su desarrollo”, señaló el reporte.

“La capacidad de ese cable (Humboldt), está prevista para unos 30 años, y sextuplica la capacidad de muchos cables actuales en otros lugares”, señala Hutt en su escrito.

Es en este punto que la exministra, señala su extrañeza respecto a la gestión paralela que estaba realizando miembros del actual gobierno con China. “Recientemente (de hecho lo supe ahora), Subtel, con Subsecretario Araya, PC, está desarrollando un proyecto de cable paralelo (a mi juicio completamente innecesario), a través de empresas chinas y que llega directo a China, además será operado por China Mobile”, añade.

Sobre la viabilidad y racionalidad del proyecto, atendiendo a que la iniciativa previa estaba bastante avanzada, la exministra concluye que “es un misterio”.

Fuentes cercanas a la ministra aseguraron a El Mostrador que el documento de 11 puntos es realmente efectivo, pero que existirían versiones con comentarios adosados que no corresponderían a las opiniones de la exsubsecretaria de Estado. Entre las declaraciones agregadas, compartidas vía WhatsApp, se señala que había hartas dudas por despejar.

“No se cuánto habrá intervenido el Ministro Muñoz en esto, pero no dudo del vínculo Subsecretario-PC-China”, dice una voz que según el entorno de Hutt no sería la exministra, pero que se supone es de alguien que pertenece al mismo grupo donde fue transmitido los mensajes.

“El proyecto, más que Chile/China, debe ser visto como PC chileno/PC chino. Se manejó en secreto, motivando que, altas autoridades norteamericanas se reunieran con defensa, seguridad, transporte, embajador de Chile en USA y parlamentarios. Hubo lobby chino y esto seguridad (sic) aceleró hace pocos meses dado que el gobierno cambia en poco días más”, señala otro comentario.

“Esto es gravísimo y a los ciudadanos se nos mantuvo totalmente ignorantes del tema. A quien le interese, para que vean que el PC Chileno sí estaba cocinando con el PC China el tema, en forma “poco transparente”. Manga de corruptos !!!”, agregó la misma voz al final del texto.