Moreira contradice a Boric asegurando que “no hay ningún acuerdo” sobre proyecto de Sala Cuna

La arremetida final del Gobierno para aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal antes del 11 de marzo abrió un nuevo flanco con la oposición. El senador Iván Moreira (UDI) negó que exista un acuerdo técnico sobre el proyecto de Sala Cuna, como afirmó el Presidente Gabriel Boric.

“No hay ningún acuerdo”, sostuvo y aseguró que la iniciativa no está financiada y requiere correcciones.

La controversia se intensificó luego de que el Mandatario, primero a través de X y luego desde Juan Fernández, asegurara que “tenemos un acuerdo respecto a los aspectos técnicos” del proyecto. Además, llamó al Congreso a acelerar su tramitación, diciendo que “tenemos la posibilidad de sacar Sala Cuna porque hay acuerdo respecto a los aspectos técnicos. Saquemos el proyecto esta semana para Chile. Se puede, depende de la voluntad política”.

Moreira salió al paso de esas declaraciones. En conversación con T13 Radio, afirmó que “no hay ningún acuerdo como se ha dicho públicamente. No se ha consensuado” y agregó que el Presidente “no ha conversado con los actores que están llevando la discusión y que están dirigiendo esta legislación”.

El parlamentario también apuntó al presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, afirmando que “no ha consensuado ningún proyecto”. A su juicio, el escenario legislativo hace inviable que la iniciativa se apruebe antes del cambio de mando, comentando que “lo que no hizo antes, ¿cómo lo va a hacer en ocho días? Obviamente quieren sacar adelante algunos proyectos, pero tienen que ser buenos proyectos”.

“Este es un proyecto tremendamente importante, pero lo que corresponde a días del cambio de mando es que se vea en el próximo gobierno”, insistió. En esa línea, afirmó que la discusión debería quedar en manos de la futura administración que encabezará José Antonio Kast

El senador también cuestionó el contenido del proyecto. Aseguró que “no está financiado” y añadió que requiere “rectificaciones y correcciones”. Según planteó, podría terminar afectando a las pequeñas y medianas empresas “con un verdadero impuesto”, en circunstancias en que las pymes deberían ser fortalecidas.

Anteriormente, el Presidente Boric había acusado a la UDI de alargar la tramitación. “La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna. Están impidiendo aprobar Sala Cuna para las mujeres de Chile (…) No quieren darle un logro al Gobierno”, afirmó en días previos.