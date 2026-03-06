Javier Couso, lapidario con proyecto de conmutación de penas: “Está lleno de forados”

El abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, criticó el proyecto de ley aprobado en general en el Senado que permitiría conmutar penas a condenados que padezcan enfermedades graves o terminales, señalando que la iniciativa presenta graves problemas de redacción.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el académico cuestionó la forma en que el texto define las causales para acceder al beneficio y advirtió que su aplicación podría volverse incierta. “Es bien difícil entender que por una parte se busque tener mano dura con la delincuencia y, por otra parte, se plantee un sistema que, de aprobarse en el estado que está, llevaría a la total indeterminación acerca de las causales”, sostuvo.

Couso explicó que el proyecto establece criterios demasiado amplios, lo que a su juicio dificulta su aplicación práctica. Como ejemplo, mencionó una de las causales relacionadas con enfermedades mentales. “Todos los condenados que presenten una enfermedad mental. Una enfermedad mental incluye la depresión. Tú comprenderás que la probabilidad de que haya depresión entre los condenados de cualquier edad es alta”, señaló.

El abogado también apuntó a otra de las disposiciones del proyecto, que considera la posibilidad de conmutar penas cuando un condenado se encuentre en un “estado físico incompatible” con el cumplimiento de la pena en prisión. “¿Qué exactamente significa estado físico incompatible? O que tenga otras enfermedades que pudieran hacer temer un peligro próximo para su vida. Eso es imposible de aplicar con claridad”, advirtió.

En ese sentido, el constitucionalista afirmó que la iniciativa presenta deficiencias importantes en su formulación. “O sea, está lleno de forados que hablan de una muy mala factura”, afirmó.

Couso también cuestionó la coherencia del proyecto con los argumentos que se utilizan para justificarlo. Según explicó, la propuesta se presenta como una iniciativa de carácter humanitario, pero al mismo tiempo dedica parte de su fundamentación a cuestionar sentencias judiciales vinculadas a violaciones a los derechos humanos.

“Es irónico, porque uno se pregunta por qué, si es algo que está inspirado en razones humanitarias, hay dos o tres páginas de las 21 de la exposición de motivos dedicadas a cuestionar los fallos de los tribunales de justicia en ese exacto caso”, sostuvo.

El académico concluyó que, dentro de las causales planteadas en el proyecto, la única que podría resultar razonable sería la referida a personas con enfermedades terminales. “La única posible y a mi juicio razonable causal es la establecida para condenados que padezcan enfermedades incurables terminales”, planteó.