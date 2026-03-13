Formalizan como encubridor de homicidio a conductor que dejó cadáver frente a casa de alcaldesa

El conductor de un camión que dejó caer una caja con el cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, fue formalizado este viernes como encubridor del delito de homicidio. El hecho ocurrió el 8 de marzo en la calle Embajador Gómez, donde vecinos alertaron a las autoridades por un fuerte olor proveniente de la caja abandonada en la vía pública.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia, el sujeto habría sido contratado para trasladar la caja donde se encontraba el cuerpo de la víctima, una mujer de 26 años. Hasta ahora no se le atribuye participación directa en el homicidio.

El imputado fue identificado como Cristian González Castillo, ciudadano chileno de 52 años, quien fue detenido en su domicilio tras una investigación policial que incluyó la revisión de cámaras de seguridad del sector.

El caso es investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Metropolitana, que mantiene la indagatoria bajo reserva mientras se desarrollan nuevas diligencias para establecer la dinámica del crimen y la posible participación de otras personas.

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado. Sin embargo, el 6° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud. La Fiscalía apeló a la decisión, por lo que será la Corte de Apelaciones de Santiago la que deberá resolver si el imputado queda o no sujeto a la medida cautelar mientras continúa la investigación.

“Muchos antecedentes dan cuenta posiblemente de un homicidio, pero la participación de mi representado, como lo señaló el Ministerio Público, sería secundaria. En cuanto a ello, faltan muchas diligencias investigativas”, dijo el abogado Álvaro Zúñiga, defensor penal público que representa al imputado.

El hallazgo del cuerpo ocurrió cuando personal de aseo municipal acudió al lugar tras recibir denuncias de vecinos por malos olores. Al revisar la caja abandonada en plena vía pública, confirmaron que en su interior se encontraba el cadáver de la mujer.

Registros de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. Las imágenes muestran al conductor de un camión de carga manipulando la caja en la parte trasera del vehículo. Posteriormente, al iniciar la marcha, la estructura cayó a la calle mientras transitaban personas por el sector. La investigación también enfrentó dificultades iniciales, ya que el vehículo utilizado no portaba patente visible.