“Me eligieron para actuar”: Presidente Kast defiende su hoja de ruta ante “crisis fiscal” heredada

El Presidente José Antonio Kast delineó con firmeza el carácter que imprimirá a su mandato, enfatizando que su elección responde a una demanda ciudadana por un liderazgo que priorice la ejecución de soluciones y la autoridad por sobre la oratoria.

En entrevista con el diario La Tercera, el jefe de Estado explicó que, bajo esta premisa, las personas no buscaron a un “gran orador”, sino a alguien que “ejecute las cosas”.

Kast sostiene que el ejercicio de la autoridad es fundamental para resolver las urgencias actuales del país. En este contexto, el Mandatario ha sido enfático en que su administración se basará en la transparencia y la verdad, incluso ante decisiones difíciles que puedan resultar impopulares.

“Me eligieron para actuar. Y si uno tiene algún grado de autoridad, hay que usarla”

El diagnóstico inicial de La Moneda es severo: Kast afirma que encontró el país en una situación fiscal y administrativa peor de lo que imaginaba, denunciando un desorden generalizado y una reconstrucción ralentizada en zonas críticas como la Región de Valparaíso. Ante este escenario, el Mandatario anunció que su gobierno impugnará las gestiones mal ejecutadas de la administración anterior, no para eludir su propia responsabilidad, sino para sincerar el punto de partida y establecer planes de acción concretos.

“Me eligieron para actuar. Y si uno tiene algún grado de autoridad, en el buen sentido, hay que usarla: no estoy diciendo a nadie algo que yo no estoy haciendo”, señaló.

En el ámbito económico, el Jefe de Estado asegura que el país enfrenta una “crisis fiscal” heredada y agravada por la inestabilidad mundial derivada del conflicto en Irán.

“En su momento vamos a ir señalando en cada área lo que tenemos que hacer para enfrentar una crisis mundial. Teníamos una crisis fiscal que era evidente, pero a eso se le sumó una crisis mundial, que va a afectar la crisis fiscal, evidentemente. Por eso el llamado también a la responsabilidad”, sentenció.

“No se pueden mantener las cosas como están si el precio del petróleo se duplica”

Frente al alza del petróleo, Kast descarta “salidas populistas” y afirma que es financieramente inviable mantener los precios sin realizar ajustes en el MEPCO, comprometiéndose a hablar con la verdad sobre el impacto económico diario que enfrentará la ciudadanía.

“Es evidente que no se pueden mantener las cosas como están si el precio del petróleo se duplica (…) Hay una cuenta pública que es en junio. Nos quedan 82 días para una cuenta pública. Yo no digo que van a estar superadas las emergencias en 82 días, pero vamos a ir siendo claros día por día con las cosas que vamos haciendo y la gente va a ir evaluando”, expresó.

Asimismo, el Gobierno busca instaurar una “cultura del trabajo bien hecho” y de responsabilidad individual, lo que incluye exigir el pago de compromisos financieros como el CAE a quienes cuentan con los medios para hacerlo.

“Tengo clara conciencia de que la zanja no para el crimen organizado”

La seguridad y la soberanía nacional constituyen otro pilar central de su gestión. Kast defiende la construcción de zanjas en la frontera como una medida material para frenar la inmigración ilegal, reconociendo que, si bien por sí solas no detienen al crimen organizado, son parte de un plan integral que incluye mayor fiscalización y cruce de datos para “achicar el espacio” a la delincuencia.

Un hito estratégico en esta línea es el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad, cambio que el Mandatario califica como un “antes y un después” para retomar el control de los recintos penitenciarios. Además, reafirma su compromiso de combatir el terrorismo sin ambigüedades, llamando a los hechos por su nombre.

“Mire, tengo clara conciencia de que la zanja no para el crimen organizado, pero eso más el control en las calles, la fiscalización, las medidas de cruce de datos, más otras cosas, van a ir achicando el espacio al crimen organizado. En la recuperación del orden y el control de las cárceles no es fácil, pero también hay un paso importante. Se generó y valoramos la modificación constitucional que cambia la dependencia de Gendarmería del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Es un cambio, hay un antes y un después de eso. Así vamos avanzando”, manifestó.

Defiende indulto a uniformados como clave para el reencuentro nacional

El Presidente José Antonio Kast justificó el otorgamiento de indultos a uniformados como una medida esencial para alcanzar el reencuentro y la unidad del país. El mandatario sostuvo que Chile debe superar las tensiones históricas y dejar de vivir en las “trincheras” políticas para avanzar hacia un espacio de diálogo y paz social.

“Vamos a sorprender haciendo un llamado a la unidad”, afirmó Kast, enfatizando su convicción de que, al sentarse a conversar, los sectores pueden encontrar caminos de solución conjuntos.

Ante las críticas de la oposición, que acusa contradicciones entre esta medida y su llamado a la unidad, el Jefe de Estado cuestionó la falta de acción del gobierno anterior.

“Yo al menos creo que cuando las personas se sientan, conversan, se miran, dialogan, se pueden encontrar caminos de solución. O vamos a vivir siempre en las trincheras. Yo, al menos, estoy saliendo de las trincheras, porque sí había trincheras por temas fuertes, pero yo quiero diálogo, quiero paz”, dijo.

Kast señaló que, si el fin de los indultos presidenciales era una prioridad emblemática para la administración de Boric, tuvieron la oportunidad de enviar una ley para terminarlos definitivamente y no lo hicieron. Con esta decisión, el Ejecutivo busca cerrar heridas del pasado bajo una premisa de diálogo nacional.

“Siempre parado en Chile”: La política exterior del Presidente Kast

El Presidente José Antonio Kast ha definido una política exterior que prioriza los intereses nacionales y el fortalecimiento de los lazos comerciales, alejándose de visiones ideológicas para centrarse en lo que denomina un enfoque pragmático. Bajo la premisa de estar “siempre parado en Chile”, el Mandatario sostiene que la prioridad de su administración es evaluar qué es lo que más le conviene a los ciudadanos chilenos, poniendo especial énfasis en la capacidad de exportar y en el respeto estricto a la institucionalidad vigente.

Regionalismo: Socios en lugar de competidores

En cuanto a la relación con los países vecinos, Kast propone una visión de cooperación y potenciación mutua en lugar de rivalidad. El Mandatario ha sido enfático en señalar que no ve a Argentina, Bolivia o Perú como competidores, sino como parte de un grupo de naciones que pueden fortalecerse conjuntamente. “Si a Argentina le va bien, a Chile le va a ir bien”, ha afirmado en varias ocasiones, destacando que el éxito de los países vecinos en áreas como la minería impacta positivamente en el desarrollo nacional.

Este regionalismo también se extiende a la seguridad, donde el Presidente busca enfrentar de manera conjunta amenazas transnacionales como el crimen organizado, el narcotráfico y la migración ilegal, fenómenos que afectan a toda la región y requieren una respuesta coordinada entre Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia.

Organismos multilaterales y la incógnita sobre Bachelet

Respecto al rol de organismos como la ONU o la OEA, la postura del Ejecutivo es de un apoyo condicionado a su utilidad y neutralidad. Kast considera que estas entidades son importantes solo en la medida en que se adecúen a la realidad mundial actual y no sean instrumentalizadas políticamente. Para el Mandatario, es fundamental que estos organismos no pierdan el objetivo original para el cual fueron creados.

Consultado sobre el posible apoyo de su gobierno a una postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a un cargo internacional, el Presidente Kast mantuvo la reserva, señalando que el tema se resolverá “pronto”. Ante la insistencia sobre los plazos de esta definición, el jefe de Estado se limitó a responder que “pronto es pronto”, dejando abierta la incógnita sobre la postura definitiva que adoptará Chile frente a la figura de la exmandataria en el escenario multilateral.