Oposición en las cuerdas, sin entrenador y a punto del nocaut

En medio de autocríticas e intentos por rearticularse, los partidos de oposición viven su propia travesía por el desierto, un verdadero vía crucis luego de una semana marcada por los anuncios del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y su estrategia de “copamiento comunicacional”. La avalancha de medidas dejó al sector, literalmente, sin capacidad para articular respuestas.

Si bien la dimensión del impacto aún está por verse, los intentos por intervenir han sido infructuosos. Sin un liderazgo claro, la performance del sector ha costado, entre otras cosas, el control de la Cámara de Diputadas y Diputados y las presidencias de las comisiones legislativas más importantes. Además de heridas abiertas en el Senado, tras el pacto del Socialismo Democrático y la derecha, que dejó fuera a las demás fuerzas opositoras.

No son pocos los analistas que aseguran que la estrategia de copamiento, inundando la agenda pública, dejó a la oposición sin capacidad de articular una lucha en varios frentes. “Está como medio grogui, como se dice en el boxeo después de que te pegan un combo y no sabes muy bien a qué blanco achuntarle”, asegura Cristóbal Bellolio, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Aunque la estrategia de copamiento impulsada por el Ejecutivo podría considerarse una suerte de regalo para la oposición, respecto al cobro de promesas de campaña, el analista afirma que“también genera dispersión en la agenda”. Una situación, por cierto, que profundiza la desarticulación del sector. “Quedaron súper mal parados después del Gobierno del expresidente Boric. (…) Habría sido muy raro ver una oposición funcionando como relojito”, señala el analista político.

Tampoco las señales para contrarrestar la tormenta han definido algún rumbo o dirección. Al contrario –plantea Bellolio–, lo que ha quedado en evidencia es un extravío de la brújula. “El haber pedido la renuncia al superintendente de Educación, que atacó los intereses de amigos del Gobierno por el caso de la Universidad San Sebastián, me parece impresentable. Hasta cosas tan estúpidas como pedirle a la primera dama que se ponga guantes y un gorro en el pelo para servir comida en La Moneda”, apunta el analista.

Aun cuando el diagnóstico es lapidario, ha habido esfuerzos desde el mismo Frente Amplio para entender qué es lo que ha pasado. La autocrítica fue expuesta en un informe de coyuntura, reconociendo debilidades de conducción y de despliegue político, y las orientaciones para enfrentar al Ejecutivo en una minuta comunicacional que ha circulado en diversos chats de la colectividad política.

Si bien el documento hace un llamado a que la oposición no reaccione a cada polémica y que se dedique a “disputar el sentido común sobre qué está ocurriendo en el país”, hay un análisis general que refleja con mayor claridad el estado actual de las cosas. “El Gobierno de Kast defiende sus intereses, los de sus más cercanos colaboradores (pinochetismo) y los de los superricos”, versus una oposición que “defiende los intereses de Chile y de las mayorías”, concluye el documento.