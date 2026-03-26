Gobierno remueve a vicepresidente ejecutivo de Enami sin detallar motivos

El Gobierno removió al vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Iván Mlynarz, en una decisión comunicada oficialmente al mercado mediante un hecho esencial, sin detallar las razones detrás de su salida.

La estatal informó la medida a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), señalando que el ejecutivo “fue removido de su cargo”, en una resolución adoptada conforme a las atribuciones legales vigentes.

Tras la salida de Mlynarz, la administración de la empresa quedó temporalmente en manos de Javiera Estrada, quien asumió como vicepresidenta ejecutiva subrogante. La abogada ya formaba parte de la estructura de la compañía y había desempeñado funciones en su área jurídica, además de haber ocupado previamente el mismo cargo de forma interina.

La decisión se produce a poco más de dos años desde que Mlynarz asumiera la dirección ejecutiva de Enami, en noviembre de 2023, en el marco de cambios en el gabinete de la administración anterior. Durante su gestión, la empresa enfrentó una serie de definiciones estratégicas, incluyendo medidas orientadas a enfrentar su situación financiera y decisiones operativas relevantes en el sector minero.

Tras conocerse su salida, el propio exejecutivo se refirió al cierre de su ciclo mediante una publicación, donde destacó los resultados de su gestión. Señaló que durante su período se adoptaron decisiones complejas que permitieron superar una crisis severa, mejorar la situación financiera de la compañía y avanzar en proyectos con proyección futura.

La remoción se da en un contexto en que Enami mantiene un rol estratégico dentro de la industria minera nacional, particularmente en el apoyo a la pequeña y mediana minería. En ese escenario, los cambios en su plana ejecutiva adquieren relevancia tanto por su impacto en la gestión interna como por su incidencia en la política minera del país.

Hasta ahora, no se han entregado detalles sobre las razones específicas de la decisión ni sobre eventuales ajustes adicionales en la estructura de la empresa. Tampoco se ha informado si el Ejecutivo impulsará un nombramiento definitivo en el corto plazo o si mantendrá la administración subrogante mientras se define la nueva conducción.

La salida de Mlynarz abre así una nueva etapa en la estatal minera, en un momento en que el sector enfrenta desafíos vinculados a precios internacionales, sostenibilidad y desarrollo de proyectos estratégicos.