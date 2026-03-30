Analista Marcelo Mella y alta desaprobación: plantea “cuál es la capacidad estratégica del Gobierno”

El analista político y director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago (Usach), Marcelo Mella, abordó el escenario que enfrenta el Gobierno tras el aumento en los niveles de desaprobación registrados en diversas encuestas.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Mella sostuvo que el descenso en el respaldo ciudadano plantea interrogantes sobre la estrategia política del Ejecutivo.

“Un aumento de 20, 30 puntos de desaprobación y una caída de más de 15 puntos en la aprobación (…) plantean la pregunta de cuál es la capacidad estratégica de este gobierno”, afirmó.

El académico indicó que las mediciones recientes muestran un deterioro significativo en el respaldo al Presidente José Antonio Kast a solo semanas de iniciado el mandato.

Según explicó, distintas encuestas como Plaza Pública Cadem, Criteria y Pulso Ciudadano reflejan que la desaprobación del mandatario supera actualmente a su aprobación.

Mella vinculó este escenario con decisiones adoptadas por el Ejecutivo en temas como el alza de los combustibles, el manejo comunicacional del concepto de “Estado en quiebra” y el recorte presupuestario en áreas como seguridad.

En su análisis, sostuvo que las decisiones del Gobierno habrían sido adoptadas con rapidez y sin suficiente gradualidad.

“La primera señal que da es de un gobierno que no madura las decisiones que tienen alto impacto (…) la impresión que uno tiene es que está tomando decisiones apresuradas o torpes”, señaló.

El analista también cuestionó la estrategia política del Ejecutivo, planteando que el Gobierno enfrenta el desafío de decidir entre sostener apoyo social amplio o priorizar señales hacia su base más dura.

“Si va a ser un gobierno que va a sacrificar apoyo social por hablarle a la barra brava, o va a ser un gobierno que efectivamente va a tomar decisiones basadas en evidencia”, planteó.

Mella agregó que una caída sostenida en los niveles de respaldo puede afectar la capacidad del Ejecutivo para impulsar reformas estructurales.

Según explicó, si el Gobierno se mantiene en niveles de apoyo cercanos al 30%, las negociaciones políticas para avanzar en proyectos relevantes podrían volverse más complejas.

“Las discusiones de las reformas más importantes, por ejemplo la reforma tributaria, se van a dar en un contexto donde los incentivos para desmarcarse del oficialismo van a ser muy altos”, concluyó.