Director de Migraciones advierte: fiscalizarán lugares de trabajo pero que no será “caza de brujas”

El nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, anunció que el organismo comenzará a desplegar fiscalizaciones en lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa migratoria.

A pocos días de asumir el cargo, el exdiputado afirmó que ya ha presentado propuestas al Gobierno y que espera avanzar en medidas concretas dentro de los primeros 90 días de la administración del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con el diario La Tercera, Sauerbaum señaló que esta semana sostendrá una reunión en La Moneda con representantes del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección del Trabajo (DT), Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Según explicó, el objetivo es coordinar operativos de fiscalización en distintos sectores productivos del país.

“Vamos a salir a fiscalizar”, afirmó el director, indicando que la coordinación será liderada por la Dirección del Trabajo.

Sauerbaum precisó que el rol del Servicio Nacional de Migraciones será revisar el cumplimiento de las normas relacionadas con la situación migratoria de los trabajadores.

En ese contexto, aseguró que los operativos no tendrán un enfoque persecutorio. “No va a ser una caza de brujas, ni mucho menos, pero vamos a tratar de estar desplegados en las empresas en donde nosotros sepamos que se incurre con más frecuencia”, señaló.

La autoridad explicó que la intención es que las fiscalizaciones tengan un carácter disuasivo. “Esperamos que esto no sea una cosa punitiva, sino que sea más bien disuasiva, para que esto no vuelva a ocurrir y las personas entiendan que tienen que cumplir la ley”, indicó.

El director de Migraciones afirmó que los controles se realizarán en todo el país, aunque reconoció que existen diferencias entre los distintos sectores productivos.

En el ámbito agrícola, por ejemplo, sostuvo que el sistema de visas Mercosur ha funcionado de manera relativamente normal. “Eso ha funcionado muy bien y tiene algunas mejoras que hacer, pero en general no hemos tenido problema con eso. Los bolivianos en general que vienen a la cosecha vuelven”, señaló.

Sin embargo, indicó que la situación es distinta en otros rubros. Según explicó, en sectores como la construcción, la gastronomía y algunos servicios se han detectado mayores dificultades relacionadas con el cumplimiento de la normativa migratoria.