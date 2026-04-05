Comunidad Palestina rechaza participación de empresa israelí en Fidae 2026 y apuntan al Gobierno

A través de un comunicado público, la Comunidad Palestina de Chile condenó la participación de la empresa Israel Aerospace Industries (IAI) en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) 2026, que se realizará del 7 al 12 de abril, apuntando directamente a la administración de José Antonio Kast.

IAI participará en la nueva edición del evento, con la salvedad de que lo hará de manera particular y no institucional, al no haber pabellón país ni representación oficial del Estado de Israel este año.

Argumentando el rol de las armas de diseño israelí en el genocidio israelí, “que hoy son marginadas y condenadas por la mayoría de las democracias occidentales, en la principal feria de defensa del país”, la comunidad calificó su participación como “una ofensa moral grave, dolorosa e inaceptable”.

“Esta no es una decisión técnica ni comercial. Es una decisión política grave que compromete directamente el interés superior de Chile, su tradición diplomática y su posición en el sistema internacional“, suman en el comunicado.

Asimismo, la comunidad cita el historial de política exterior de Chile, “fundada en el derecho internacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. Este mismo, a juicio de la agrupación, se vio representada en la exclusión de Rusia desde la edición 2022 del evento (durante el gobierno de Sebastián Piñera) debido a la agresión militar a Ucrania por vulneraciones al derecho internacional. Argumento que también fue invocado durante la administración de Gabriel Boric para vetar la participación de empresas israelíes.

“Lo que hoy ocurre rompe, por primera vez, con esa línea de Estado. Se mantiene la exclusión de Rusia, pero se permite la participación de Israel, pese a que existen antecedentes igualmente graves, fundados por órganos internacionales, respecto de la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio. Chile deja así de actuar sobre la base de principios y pasa a operar con criterios selectivos, debilitando su credibilidad internacional“, advirtieron.

Sobre la empresa en cuestión la comunidad también expresó su rechazo particular: argumentan que se encuentra vinculada al desarrollo y provisión de sistemas utilizados en operaciones militares sobre la franja de Gaza, así como su participación en el genocidio de la etnia rohinyá en Myanmar. “No se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de conducta de IAI en comisión de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio”, acusa la comunidad.

Ante lo expuesto, hicieron un llamado al Gobierno “a rectificar esta decisión y a la sociedad civil, a los partidos políticos y a todos los actores relevantes del país a no permanecer indiferentes ante una medida que compromete el interés superior de Chile, debilita su credibilidad internacional, rompe con su tradición diplomática y tensiona la convivencia interna”.

“Persistir en este camino nos aleja de un orden internacional basado en normas y nos acerca a una lógica donde las relaciones entre los Estados se rigen por la fuerza”, sentencia.