Fiscal Lorena Parra declara como testigo en Caso Audios tras petición de defensa de Luis Hermosilla

La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, declaró como testigo en el denominado Caso Audios, en una diligencia realizada este martes durante la mañana tras una solicitud de la defensa del abogado Luis Hermosilla, principal imputado en la investigación.

La comparecencia se concretó en dependencias de la Fiscalía Oriente y fue dirigida por el fiscal adjunto de Las Condes, Manuel Zara. En la instancia también participaron un funcionario policial y el abogado defensor Juan Pablo Hermosilla, quien previamente había enviado las preguntas que debían formularse.

Desde el Ministerio Público destacaron que la diligencia se desarrolló con normalidad, enfatizando criterios de transparencia y objetividad en el proceso. Según la vocería de la Fiscalía, se respondió a todas las interrogantes planteadas por la defensa, en una sesión que se extendió por 3 horas y 40 minutos.

La declaración de Parra constituye un hito relevante dentro de la causa, ya que la persecutora está a cargo de la investigación, lo que configura una situación inusual: prestar testimonio en el mismo caso que lidera.

El origen de esta diligencia se vincula a antecedentes revelados previamente, que incluyen intercambios de mensajes entre la fiscal y Hermosilla, los que han sido incorporados como parte del debate judicial y motivaron la solicitud de la defensa para su testimonio.

El Caso Audios investiga una red de corrupción, sobornos y tráfico de influencias, revelada a partir de grabaciones donde el abogado Hermosilla discutía eventuales pagos a funcionarios públicos para obtener información reservada.

La diligencia se enmarca en la reapertura de la investigación, luego de que el tribunal acogiera requerimientos de la defensa orientados a incorporar nuevos antecedentes y ampliar el análisis de los hechos.

Tras su declaración, la Fiscalía reiteró que el proceso se ha llevado adelante con estándares de transparencia y que no existen elementos que se busquen ocultar, en un caso que ha generado alto impacto en el ámbito político, judicial y empresarial.

El avance de la causa continúa ahora con nuevas diligencias, en un proceso que mantiene bajo escrutinio la actuación de distintos actores vinculados al sistema institucional.