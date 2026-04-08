“No es solo una querella, es persecución”: Kast endurece tono por agresión a ministra Lincolao

Con un punto de prensa nocturno, el Presidente José Antonio Kast salió este miércoles a blindar públicamente a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, tras la agresión que sufrió en la Universidad Austral y elevó el tono contra los responsables, a quienes incluso cuestionó como estudiantes.

Desde el Palacio de La Moneda, y rodeado por ministras de su gabinete, el Mandatario recibió personalmente a Lincolao y anunció nuevas acciones luego de los incidentes ocurridos en Valdivia, donde la secretaria de Estado fue insultada, empujada y rociada con agua por manifestantes tras participar en una actividad académica.

Kast informó que instruyó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, realizar seguimiento a todos los sumarios e investigaciones que se desarrollen para identificar a los eventuales responsables de la agresión, apuntando directamente a la Universidad Austral.

La escena en Palacio no fue casual: antes de la comparecencia ingresaron sucesivamente varias ministras al edificio presidencial, entre ellas la titular de Seguridad, Trinidad Steinert; la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra del Deporte, Natalia Duco; y la vocera de Gobierno, Mara Sedini, en una señal de respaldo colectivo a Lincolao.

“Nunca hubiésemos querido tener este punto de prensa, este encuentro con nuestra ministra Ximena, porque es un momento duro y triste para nuestra nación”, comenzó diciendo el Presidente.

“Ni siquiera merecen llamarse estudiantes”

El Mandatario elevó rápidamente el tono y calificó lo ocurrido como un acto de “irracionalidad total”.

“Lo que hoy vimos es un acto de irracionalidad total, lamentablemente al interior de una universidad, un lugar donde debiera primar el diálogo, el respeto, la búsqueda de la verdad”, afirmó.

Luego fue más allá y apuntó directamente a quienes participaron en la agresión.

“Vimos esa irracionalidad desatada en un grupo de personas que hoy día ni siquiera merecen llamarse estudiantes”, sostuvo.

En uno de los pasajes más duros de su intervención, Kast citó una de las frases escuchadas durante la protesta para remarcar la gravedad del episodio.

“Cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Ximena, que es un ejemplo de mérito, de trabajo, de superación, de fuerza, de compromiso con Chile: ‘Sáquenle la chucha’, eso es inaceptable”, señaló.

“No es solamente una querella”

El Presidente también descartó cualquier matiz o relativización sobre lo ocurrido y criticó a quienes —sin mencionarlos— han condenado el hecho con matices.

“No corresponde ninguna relativización de los hechos violentos que vimos hoy día”, sostuvo.

“Hay algunas personas que dicen que respaldan, que dan su solidaridad, pero después le ponen una coma y un pero”, agregó.

Kast además enfatizó que la respuesta del Gobierno no se limitará a la querella ya anunciada por el Ejecutivo.

“No es solamente una querella, es la persecución de estas personas”, afirmó, respaldando así la acción judicial impulsada por el Ministerio de Seguridad.

En la misma línea, agradeció públicamente a la ministra Trinidad Steinert por “levantar la voz y decir que esto no va a quedar impune”.

Presión a la universidad y cierre con mensaje político

El jefe de Estado confirmó que pidió a la ministra Arzola exigir a las autoridades universitarias que se impulsen todas las investigaciones y sumarios internos necesarios para evitar impunidad.

Solicitó que “esas personas no queden impunes”, marcando presión directa sobre la casa de estudios.

Hacia el final de su intervención, Kast extendió agradecimientos a varias integrantes de su gabinete presentes en la actividad, entre ellas Judith Marín, Francisca Toledo, Natalia Duco y Mara Sedini, esta última por —según dijo— también haber enfrentado “signos de violencia”.

Incluso dedicó palabras a la primera dama, Pía Arzola.

“Necesitamos más afecto, más abrazos”, señaló.

El cierre fue con un respaldo cerrado a Lincolao, a quien definió como una figura ejemplar dentro de su gabinete, asegurando que cuenta con el apoyo suyo y de “todos los chilenos bien nacidos”.

Lincolao tras agresión en Valdivia: “No tengo miedo”

La ministra Lincolao abordó el tema en el mismo punto de prensa, asegurando que el episodio no modificará su agenda en terreno.

Desde Palacio, la secretaria de Estado afirmó que continuará visitando universidades y desarrollando actividades con estudiantes y académicos pese al ataque sufrido en Valdivia, donde fue increpada, insultada y rociada con agua por manifestantes.

“Yo voy a seguir yendo a las universidades, vamos a seguir conversando con los académicos y los estudiantes. Yo creo que esto no nos para para nada”, sostuvo.

La ministra descartó además sentir temor tras lo ocurrido y afirmó que mantendrá su trabajo en la cartera con normalidad.

“Yo no tengo miedo y esto no va a parar para nada ni a mí ni a los otros ministros para seguir interactuando con los chilenos”, señaló.

Lincolao también agradeció el respaldo transversal recibido durante la jornada desde distintos sectores políticos, destacando que el apoyo ha sido relevante para su familia.

“Para mi familia es muy importante saber que está ese apoyo”, expresó.

La autoridad sostuvo además que asumió el cargo con la intención de ser “un agente de cambio y progreso” y reiteró su compromiso con la labor ministerial.