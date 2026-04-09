Jordán y agresión a ministra Lincolao: “Un gobierno de derecha extrema no es causal de violencia”

El abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, se refirió a la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral de Chile.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el académico señaló que la libertad de expresión y la protesta forman parte del funcionamiento de una democracia, pero advirtió que no pueden confundirse con hechos de violencia.

“Las personas, en el ejercicio de la libertad de expresión, primero tenemos el derecho a pensar lo que queramos, dos, tenemos el derecho a expresar ese pensamiento y tres, lo podemos manifestar públicamente a través de movilizaciones. Eso es ejercicio democrático”, afirmó.

Jordán sostuvo que la libertad de expresión es un derecho central en el sistema democrático. “La libertad de expresión es un derecho prevalente en la democracia, que significa que sin libertad de expresión, sin manifestación, no es posible ejercer incluso el resto de los derechos”, señaló.

No obstante, advirtió que ese derecho tiene límites cuando se producen situaciones de violencia. “Eso no puede ser confundido con ciertas situaciones graves, condenables, incluso muchas veces delictivas”, indicó.

En esa línea, el constitucionalista planteó que la orientación política del Gobierno no puede ser utilizada como justificación para actos violentos. “La elección de un gobierno de derecha extrema no es causal de justificación de violencia”, afirmó.

A su juicio, lo que corresponde en democracia frente a un gobierno con el que no se coincide es la protesta y la manifestación pública. “Es causal eventual de una manifestación pública, de la marcha, eso está claro”, sostuvo.

Jordán recordó además que el actual mandatario fue electo en un proceso democrático, por lo que las diferencias políticas deben canalizarse dentro de ese marco institucional. “Más allá de que nosotros podamos o no concordar con las políticas del presidente Kast, es un presidente democrático”, afirmó.

Finalmente, subrayó que las protestas deben regirse por reglas claras para resguardar el ejercicio de los derechos. “Hay reglas de la protesta que tienen que ser siempre pacíficas y por lo tanto porque son expresión de ciertos derechos”, concluyó.