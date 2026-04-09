Subsecretario Jouannet pide expulsión de agresores de ministra Lincolao en la UACh

El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, se refirió a la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia.

La autoridad calificó lo ocurrido como un hecho grave y emplazó a la casa de estudios a aplicar sanciones contra los estudiantes involucrados. “Esperamos que la universidad tome algunas sanciones. El rector ha dicho que va a hacer una investigación y esperamos que esa investigación arroje la expulsión de estos estudiantes”, afirmó.

En esa línea, Jouannet sostuvo que los hechos registrados durante la actividad no pueden ser considerados parte de la vida universitaria. “No se puede aceptar que personas que ejercieron la barbarie (…) no se puede llamar estudiantes a personas que actúan de esa forma”, señaló.

El subsecretario insistió en que las medidas deben adoptarse con rapidez. “Esperamos las primeras medidas que sean dentro de la universidad, que sean rápidas y que eso amerite la expulsión de estas personas que no se pueden llamar estudiantes”, indicó.

Consultado sobre la posibilidad de extender a la educación superior medidas similares a las que se discuten para enfrentar la violencia en establecimientos escolares, Jouannet se mostró favorable a avanzar en esa dirección. “A mí me parece que sí. Creo que uno puede perfectamente en la discusión del Congreso presentar las indicaciones”, sostuvo.

Según explicó, el objetivo es evitar que hechos de violencia se normalicen en espacios educativos. “Lo que no se puede aceptar es que en espacios académicos haya violencia, ningún tipo de violencia”, señaló.

El subsecretario también abordó el rol de las universidades frente a este tipo de situaciones, afirmando que los campus no pueden transformarse en lugares donde se repitan hechos como los ocurridos en Valdivia. “Las universidades no pueden ser lugares donde uno espere lo que ocurrió ayer. Eso uno no lo puede aceptar”, afirmó.

En relación con los protocolos de seguridad para autoridades de Gobierno, Jouannet señaló que se evaluarán medidas adicionales para prevenir incidentes similares, aunque aseguró que ello no limitará la presencia de autoridades en terreno. “Vamos a estudiar distintas medidas (…) pero no nos van a detener, no nos van a amilanar”, indicó.

Respecto a las circunstancias específicas del incidente, el subsecretario señaló que esos antecedentes serán aclarados por la investigación en curso. No obstante, remarcó la gravedad de los hechos. “Se tuvo a una ministra retenida durante dos horas en contra de su voluntad y hubo situaciones de agresión previa (…) la empujaron, le lanzaron agua. Es una cuestión de una gravedad extrema”, afirmó.

Finalmente, Jouannet cuestionó que se haya tenido que negociar la salida de la secretaria de Estado desde el campus. “En una universidad no se negocia, se debate, se dialoga (…) pero lo que ocurrió ahí fue todo lo contrario”, concluyó.