Revocan arresto domiciliario a dos de los hijos de Julia Chuñil: quedan sin cautelares

El Juzgado de Garantía de Los Lagos resolvió este viernes revocar las medidas cautelares de arresto domiciliario que pesaban sobre dos de los hijos de Julia Chuñil, investigados por la desaparición y muerte de la mujer en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.

La decisión se adoptó durante la audiencia de revisión de cautelares en la causa que investiga la muerte de la adulta mayor, desaparecida en noviembre de 2024.

En la instancia, el tribunal determinó mantener la prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de la víctima, quien se encuentra formalizado como autor de los delitos de parricidio, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante e inhumación ilegal.

Según la investigación del Ministerio Público, Troncoso habría asfixiado hasta la muerte a su madre en el marco de una agresión vinculada también a un intento de robo contra un adulto mayor que residía en el mismo terreno y que la mujer cuidaba. Tras el crimen, de acuerdo con la indagatoria, el cuerpo habría sido ocultado.

Respecto de los otros dos imputados, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, el tribunal decidió revocar el arresto domiciliario que cumplían hasta ahora, dejándolos sin medidas cautelares.

El juez estimó que ambos habrían actuado como encubridores del delito de parricidio y no como autores, como sostiene la Fiscalía.

En ese contexto, el tribunal consideró que, al tratarse de hermanos del autor del crimen, la legislación vigente los exime de responsabilidad penal por ese delito.

Durante la audiencia también se reveló un nuevo antecedente en la investigación. La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, informó el hallazgo de restos óseos en el terreno donde se ubica la vivienda de Julia Chuñil en Máfil.

Según se detalló, el 16 de enero de 2026 se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de la casa de la víctima.

De acuerdo con los primeros análisis científicos, uno de esos restos corresponde a origen humano, lo que será objeto de nuevos peritajes para determinar su identidad.

En la causa también figura como imputado un exyerno de Julia Chuñil por el delito de homicidio calificado, quien actualmente permanece sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.