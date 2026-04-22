Diputado Manouchehri responde al Presidente Kast: “Bueno para el chiste, como su forma de gobernar”

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, respondió a las declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien ironizó sobre la polémica generada por un almuerzo con excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda.

A través de su cuenta en redes sociales, el parlamentario criticó el tono del Mandatario. “Presidente bueno para el chiste, como su manera de gobernar”, señaló.

Manouchehri también vinculó el episodio con la situación económica. “Lo que no es un chiste para los chilenos es cómo le subieron el costo de la vida al 99% con el bencinazo, para bajarle los impuestos al 1% con su Ley de los Súper Ricos”, afirmó.

Las declaraciones del diputado surgen luego de que el Presidente Kast abordara la controversia en un seminario, donde sostuvo en tono jocoso que “era más barato comernos un sanguchito adentro que irnos a un restaurant”, en referencia a los costos de seguridad.

El Mandatario además aseguró que no repetirá la situación y bromeó con la posibilidad de “sacar un decreto” para limitar el uso de espacios en La Moneda.

El episodio generó cuestionamientos desde la oposición, lo que derivó en un requerimiento ante Contraloría impulsado por el propio Manouchehri junto a los parlamentarios socialistas Nelson Venegas y Daniela Cicardini.

El ente contralor acogió la solicitud y otorgó un plazo de diez días hábiles a Presidencia para informar si se utilizaron recursos públicos en la actividad.