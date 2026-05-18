Canciller sincera estrategia exterior: acercamiento con Venezuela y foco en inversiones tecnológicas

El canciller Francisco Pérez Mackenna sinceró este lunes uno de los giros más sensibles de la política exterior del gobierno de José Antonio Kast: Chile ya inició contactos con Venezuela para reanudar relaciones consulares, en medio de una estrategia diplomática que busca combinar seguridad fronteriza, atracción de inversiones y apertura al “capital humano” extranjero.

En entrevista con el diario La Segunda, el ministro de Relaciones Exteriores detalló que la Cancillería ya comenzó conversaciones con Caracas pensando en restablecer servicios consulares para los más de 700 mil venezolanos que viven en Chile y también para los cerca de 25 mil chilenos residentes en Venezuela. “Ya iniciamos contacto con Venezuela para reanudar relaciones consulares”, afirmó.

La señal aparece en paralelo a otra movida regional impulsada por el Ejecutivo: una cumbre de “Frontera Segura” convocada para el próximo 28 de mayo, donde ya están confirmados Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. Según Pérez Mackenna, el objetivo será coordinar políticas de seguridad y combate al crimen organizado entre los países vecinos.

Pero la entrevista no sólo estuvo marcada por la agenda regional. El canciller profundizó además en la estrategia “Choose Chile”, iniciativa con la que el gobierno busca reposicionar al país como polo de atracción de inversiones, talento y desarrollo tecnológico en plena revolución de la inteligencia artificial.

Auge de la IA: “Tenemos que subirnos a ese carro ahora”

Desde Bangalore, en India, donde cerró una gira que también incluyó pasos por Silicon Valley y Nueva Delhi, el ministro sostuvo que Chile tiene una oportunidad inédita para captar capital humano avanzado. “No podemos esperar 30 años mientras el mundo nos pasa como tromba por el lado. Tenemos que subirnos a ese carro ahora”, afirmó al referirse al auge de la IA.

Pérez Mackenna —quien antes de llegar a Cancillería tuvo un largo recorrido en el grupo Luksic, incluyendo cargos en CCU, Quiñenco y Banco de Chile— explicó que la apuesta oficial ya comenzó a tomar forma con una visa especial para empresarios indios que quieran invertir en Chile. El permiso contempla una duración de dos años y múltiples entradas al país.

El canciller incluso abrió la puerta a estudiar mecanismos similares a la visa H-1B de Estados Unidos para atraer trabajadores altamente calificados. “Es una idea que uno puede mirar, no copiar”, señaló, enfatizando que Chile necesita competir por talento global y no sólo por exportaciones tradicionales como litio, cobre o salmones.

En esa línea, defendió que la Cancillería deje de enfocarse exclusivamente en relaciones políticas tradicionales y asuma también un rol económico. “Estamos tratando de transformar la Cancillería en una agencia de desarrollo económico internacional”, dijo.

Gigantes tecnológicos “quieren invertir y están buscando dónde hacerlo”

La entrevista también abordó las conversaciones que sostuvo en Silicon Valley con gigantes tecnológicos como Nvidia, Google, Meta y OpenAI. Según explicó, todavía no existen compromisos cerrados, pero sí interés concreto en Chile por factores como estabilidad institucional, energías limpias y conectividad.

“Quieren invertir y están buscando dónde hacerlo. Chile tiene la misma zona horaria que EE.UU., buenos países como India no. Y cuando uno piensa en servicios de naturaleza desplegados 24/7, uno necesita más de una sede”, explicó.

El ministro insistió además en que Chile debe aprovechar el contexto regional para captar migración calificada. “Chile, si uno mira los grandes éxitos empresariales, es una historia de inmigrantes que llegaron a hacer grandes proyectos. Eso tiene que seguir”, sostuvo.

Relación con Bolivia

Otro de los ejes de la conversación fue la relación con Bolivia. Pérez Mackenna aseguró que las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus mejores momentos y destacó recientes gestos políticos entre ambos gobiernos. “Probablemente nunca han sido mejores que ahora”, afirmó.

Según detalló, la estrategia chilena con Bolivia está enfocada en tres pilares: seguridad, crecimiento económico y reconstrucción de confianzas, especialmente en materias vinculadas al narcotráfico y crimen organizado.

En el plano comercial, el canciller confirmó además que el gobierno mantiene como objetivo firmar este año un tratado de libre comercio con India. “Queremos un tratado con India de calidad y balanceado”, sostuvo, aunque admitió que las negociaciones siguen abiertas.