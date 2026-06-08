Caso Hermosilla: siga en vivo formalización de la destituida exministra Verónica Sabaj

La investigación derivada de los chats del abogado Luis Hermosilla tendrá este lunes uno de sus hitos más relevantes. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, formalizará a la destituida exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, luego de obtener la autorización judicial necesaria mediante una querella de capítulos tramitada ante la Corte de Santiago y posteriormente ratificada por la Corte Suprema.

En la audiencia, el Ministerio Público comunicará cargos contra la exmagistrada por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto. Junto a ella también comparecerá Luis Hermosilla, respecto de quien la Fiscalía expondrá antecedentes que podrían configurar el delito de soborno.

La formalización se sustenta en una investigación que, según la Fiscalía, permitió acreditar una serie de actuaciones irregulares vinculadas a la relación que Sabaj mantuvo con Hermosilla. En la querella de capítulos presentada por el ente persecutor se sostiene que la exjueza incurrió en conductas que afectaron “el recto desempeño de la función pública, como también la objetividad, imparcialidad y eficacia en los procesos investigativos en los cuales tuvo injerencia”.

Uno de los ejes de la investigación apunta a las gestiones que Sabaj habría solicitado a Hermosilla para impulsar su nombramiento como ministra de la Corte de Apelaciones durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. A juicio de la Fiscalía, a partir de ese proceso “surgió y se desarrolló entre Verónica Sabaj y Luis Hermosilla un vínculo de estrecha amistad, de lealtad, confianza y ayuda recíproca”.

Tras concretarse su llegada al tribunal de alzada, el Ministerio Público sostiene que Sabaj habría actuado “de manera obsequiosa y solícita en favor de los intereses de Hermosilla”. En la acción judicial se afirma que la exmagistrada “incurrió reiteradamente en infracción de deberes vinculados a su cargo judicial, en especial los deberes de probidad, imparcialidad y reserva; siempre para favorecer a Luis Hermosilla”.

La Fiscalía agrega que entre ambos se habría configurado “un acuerdo implícito de colaboración retributiva”, contexto en el cual Sabaj habría utilizado indebidamente su cargo para beneficiar al abogado.

Entre los antecedentes que serán expuestos en la audiencia figura la supuesta colaboración de la entonces ministra en la elaboración de un recurso de amparo presentado por Hermosilla en favor del expresidente Sebastián Piñera. Según la investigación, Sabaj habría revisado el escrito, realizado observaciones sobre su redacción y estructura, además de entregar información relacionada con la integración de salas y las posibilidades de éxito de la acción judicial.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, este episodio no habría sido aislado. La indagatoria da cuenta de diversas ocasiones en que la exmagistrada habría orientado a Hermosilla respecto de acciones judiciales y estrategias procesales, utilizando información obtenida en razón de su cargo.

La formalización de Sabaj marca un nuevo avance en las investigaciones vinculadas al denominado caso Hermosilla. Sin embargo, no será el único exintegrante del Poder Judicial que enfrentará diligencias en esta causa. La Fiscalía también mantiene pesquisas respecto del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, quien fue removido de su cargo por hechos relacionados con las gestiones realizadas junto a Hermosilla. En ese caso, el Ministerio Público aún debe presentar la respectiva querella de capítulos antes de solicitar su formalización.

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