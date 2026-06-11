Bachelet suma apoyo en Grecia y continúa ofensiva internacional para liderar la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet continuó este jueves su agenda internacional orientada a reunir apoyos para su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, esta vez con una reunión de alto nivel en Grecia.

La exmandataria sostuvo un encuentro en Atenas con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en el marco de una serie de gestiones diplomáticas que ha desplegado durante las últimas semanas para acercarse a los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano clave en la definición del próximo liderazgo del organismo multilateral.

Fue la propia Bachelet quien informó sobre la cita a través de sus redes sociales, donde detalló parte de los temas abordados durante la conversación. “Conversamos sobre los desafíos que enfrenta el sistema multilateral y sobre la importancia de fortalecer el papel de las Naciones Unidas en un contexto internacional cada vez más complejo”, señaló.

La expresidenta también destacó el respaldo de Grecia a los principios que sustentan el funcionamiento de la organización internacional. “Agradezco la oportunidad de compartir mi visión para el futuro de la ONU y valoro el compromiso de Grecia con el derecho internacional, la cooperación entre los Estados y el multilateralismo como herramientas esenciales para construir soluciones comunes a desafíos compartidos”, expresó.

La reunión se produjo pocos días después de la participación de Bachelet en Suiza, donde intervino en el segundo debate entre candidatos a la Secretaría General de Naciones Unidas. En esa instancia compartió espacio con la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la costarricense Rebeca Grynspan y el expresidente de Senegal Macky Sall, mientras que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, no participó de manera presencial.

Durante ese foro, la ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó algunas de las líneas centrales de su propuesta. “Reformaré esta organización para hacerla más ágil y más eficiente”, sostuvo.

La gira internacional de la exjefa de Estado ha incluido además visitas a Francia, Reino Unido, China y Rusia, países que forman parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad junto con Estados Unidos. La relevancia de estas naciones radica en que cuentan con poder de veto sobre las candidaturas que se presenten para encabezar el organismo.

La estrategia impulsada por el equipo de Bachelet, cuya nominación cuenta con el respaldo de México y Brasil, apunta precisamente a sostener encuentros con autoridades de los países que tendrán influencia directa en el proceso de selección. Paralelamente, la exmandataria busca ampliar sus contactos con los diez miembros no permanentes que actualmente integran el Consejo de Seguridad.

Tras concluir esta etapa de reuniones en Europa, Bachelet tiene previsto regresar a Santiago durante el fin de semana para realizar una pausa en su agenda internacional y preparar una nueva gira orientada a fortalecer su candidatura en la recta decisiva del proceso.