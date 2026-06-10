Senadora Balladares (RN): AC contra Grau provoca “tensiones internamente y con la oposición”

La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, abordó la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y reconoció que este tipo de procesos genera efectos en el escenario político, tanto al interior del oficialismo como en la relación con los sectores opositores.

En conversación con Radio Pauta, la parlamentaria sostuvo que “obviamente provoca tensiones, provoca tensiones internamente y provoca tensiones con la oposición”. En la misma línea, agregó que “un proceso de acusación tensiona el ambiente político, lo tensionó internamente también entre nosotros y lo tensiona con la oposición”.

Pese a ello, Balladares planteó que la discusión de la acusación no debe impedir que continúen otras tramitaciones relevantes que actualmente se desarrollan en el Congreso, entre ellas la megarreforma impulsada por el Ejecutivo.

“Si la acusación se lleva con altura de mira, con mucha responsabilidad y con el sustento que corresponde a una herramienta de este nivel, la verdad es que en ese tono se puede lograr generar ambas cosas, con mucha conversación, con un desafío mayor, pero creo que de todas maneras se tienen que seguir haciendo ambas cosas. Y todo depende del tono y de las formas que uno utiliza”, señaló.

La presidenta de RN también se refirió a la decisión adoptada por su colectividad de otorgar libertad de acción a los diputados para definir su posición frente al libelo. Según explicó, la medida apunta a que cada parlamentario pueda evaluar los antecedentes antes de emitir su voto.

“Lo que hizo nuestra bancada ayer fue actuar con mucha responsabilidad”, afirmó.

Asimismo, agregó que la decisión adoptada fue “otorgar libertad de acción para que cada diputado lo evalúe profundamente y tome una decisión con la autonomía que corresponde”.