Diputada Yeomans: si AC contra Grau avanza, “se genera precedente que puede ser utilizado a futuro”

La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la eventual aprobación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, asegurando que sentaría un precedente que podría ser utilizado posteriormente contra otras autoridades de gobierno.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, la parlamentaria se refirió a uno de los principales argumentos contenidos en el libelo, relacionado con las proyecciones económicas realizadas durante la gestión del exsecretario de Estado.

Según Yeomans, si se establece que errores o diferencias entre las estimaciones económicas y los resultados posteriores constituyen causal suficiente para una acusación constitucional, el mismo criterio podría ser aplicado a futuras administraciones.

“Si se le está acusando al exministro porque las proyecciones no se vieron en el fondo llevadas a la práctica, tendríamos entonces que tener la misma medición para otros ministros”, señaló.

La diputada sostuvo que actualmente el país enfrenta un escenario económico complejo y que, bajo la lógica planteada por los impulsores de la acusación, cualquier autoridad podría quedar expuesta a cuestionamientos similares por el incumplimiento de proyecciones o metas.

“Podríamos tener la misma vara de medición”, afirmó, agregando que ese es uno de los elementos que los parlamentarios deberían considerar al momento de votar la acusación.

Yeomans insistió en que el objetivo del Frente Amplio es evitar que el libelo avance, argumentando que no existirían fundamentos jurídicos suficientes para sostenerlo. “Nosotros lo que buscamos es que no se apruebe esta acusación constitucional, develando que no existen argumentos, develando que hay incoherencias”, sostuvo.

Consultada respecto de si el Frente Amplio estaría dispuesto a utilizar el mismo mecanismo contra el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en caso de que no se cumplieran sus proyecciones económicas, la diputada respondió que el punto central no es impulsar una acción similar, sino advertir sobre las consecuencias institucionales de aprobar el actual libelo. “No, lo que estamos diciendo es que con ese mismo argumento podríamos perfectamente hacerlo”, señaló.

La legisladora explicó que el problema radica en que una eventual aprobación de la acusación modificaría los criterios bajo los cuales se han evaluado históricamente este tipo de acciones constitucionales. “Lo que pasa es que, ¿qué pasaría si es que esta acusación constitucional es aprobada por esos mismos parlamentarios? Se genera un precedente. Eso es lo que estamos planteando”, afirmó.

Yeomans agregó que ese precedente podría ser utilizado más adelante por distintos sectores políticos, incluso por quienes hoy se oponen al libelo. “Se genera un precedente que puede ser utilizado a futuro. Incluso por nosotros mismos”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a que el debate se mantenga dentro de parámetros jurídicos y no políticos, advirtiendo sobre los riesgos de ampliar las causales de acusación constitucional. “El llamado de atención que estamos haciendo es que legislemos bajo argumentos jurídicos que pueden ser aplicados para cualquier persona”, concluyó.