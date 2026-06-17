Ministra Rincón exige esclarecer irregularidades en ENAP y defiende medidas tras 16 desvinculaciones

La ministra de Energía, Ximena Rincón, abordó las irregularidades detectadas en los reportes ambientales de ENAP y aseguró que el Gobierno ha exigido una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y resguardar los estándares de gestión de la empresa estatal.

Las declaraciones se producen en medio de las indagaciones derivadas de inconsistencias detectadas en los informes ambientales de la Refinería Aconcagua de Concón, antecedentes que motivaron una investigación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la presentación de una denuncia penal por parte de la propia compañía y la desvinculación de 16 ejecutivos.

“Tomamos conocimiento de esta situación, instruimos que se hicieran las denuncias que correspondían, que se elaborara un informe”, señaló la secretaria de Estado.

Rincón explicó que el Ministerio ya recibió un informe preliminar y que durante los próximos días debería llegar una versión definitiva con mayores antecedentes.

“Las medidas que se han tomado con ejecutivos, ocho que salieron en una primera decisión y ocho que salieron hace algunas semanas atrás, van en la misma línea”, indicó.

La ministra sostuvo que el mandato del Ejecutivo, en su calidad de accionista de la empresa, es que los hechos sean completamente esclarecidos.

“El mandato como accionistas de la empresa es que este tema se investigue, se esclarezca y se asuman todas las responsabilidades en todas las instancias que correspondan”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que la situación trasciende el ámbito administrativo y afecta la confianza pública en una empresa estatal.

“Es un tema no solo de fe pública, sino también de cómo se administra una empresa, que en este caso además es una empresa del Estado y que tiene que cumplir los más altos estándares”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron luego de que la Comisión de Medio Ambiente del Senado recibiera al presidente del directorio de ENAP, Cristian Muga, para analizar las irregularidades detectadas en la Refinería Aconcagua.

Durante la sesión, la empresa reconoció inconsistencias en reportes relacionados con la recuperación de dióxido de azufre (SO₂), admitiendo diferencias en la información reportada entre los años 2022 y 2025.

Según explicó Muga, las discrepancias se originaron por la utilización de distintas metodologías de medición. Mientras un método entregaba resultados cercanos al 90%, una metodología posterior arrojaba cifras cercanas al 98%, situación que permitió detectar una de las irregularidades investigadas.

El presidente del directorio también reveló que fue la propia ministra Rincón quien solicitó un informe reservado debido a la gravedad de los antecedentes.

“Ante la gravedad de los hechos, que lo son, entregar un informe de carácter reservado”, indicó durante su exposición ante los senadores.

Además de las inconsistencias en la recuperación de dióxido de azufre, los antecedentes revisados por la comisión apuntan a una subvaloración de las denominadas “emisiones de emergencia”, asociadas a procesos de quema de combustible fósil utilizados para controlar niveles de presión en la planta.

Frente a este escenario, Rincón aseguró que el Gobierno ha mantenido una supervisión permanente sobre el caso.

“Créanme que estamos no solo encima, sino que hemos sido nosotros quienes hemos hecho las exigencias para que se resguarde el interés de la ciudadanía y, por cierto, de la empresa”, afirmó.