Hallan a 2 niños haitianos buscados por investigación de tráfico de menores en Graneros

La búsqueda de menores haitianos cuyos antecedentes están siendo revisados por las autoridades registró este jueves un nuevo avance con el hallazgo de dos niños en la comuna de Graneros.

El alcalde Marcelo Miñañir informó que el municipio fue notificado por el Gobierno de que en la comuna existirían nueve menores vinculados a los registros que actualmente están siendo investigados. A partir de esa información, equipos municipales iniciaron labores de verificación junto a organismos especializados.

“Hoy hemos encontrado a dos de ellos, que están en nuestro colegio municipal, y seguiremos trabajando con todo el compromiso para conocer el paradero del resto de los niños”, señaló el jefe comunal.

Las diligencias forman parte de la respuesta desplegada por distintas instituciones del Estado luego de que surgieran antecedentes sobre irregularidades en el ingreso de menores haitianos al país durante 2025. La investigación busca determinar cuántos niños ingresaron sin los resguardos exigidos, establecer su situación actual y esclarecer responsabilidades.

El hallazgo en Graneros se suma al realizado horas antes en Estación Central, donde funcionarios de la Oficina Local de la Niñez ubicaron a siete menores incluidos en los registros entregados por el Servicio Nacional de Migraciones.

Según informó el alcalde de esa comuna, Felipe Muñoz, los niños se encontraban escolarizados y bajo el cuidado de un tutor. “Están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza”, indicó. Además, precisó que los menores vivían en condiciones de hacinamiento, aunque integrados a la red social y educativa del sector.

Los operativos se iniciaron luego de que el Servicio Nacional de Migraciones entregara antecedentes a la Subsecretaría de la Niñez, que posteriormente distribuyó la información a distintos municipios para realizar verificaciones en terreno.

La coordinación de las acciones quedó a cargo de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien encabeza el trabajo interinstitucional instruido por el Presidente José Antonio Kast para esclarecer el caso y determinar la situación de los menores incluidos en los listados revisados por las autoridades.