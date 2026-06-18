Kast reúne a poderes del Estado por caso de niños haitianos e instruye actuar con “máxima urgencia”

El Presidente José Antonio Kast convocó para este jueves en La Moneda a representantes de los tres poderes del Estado, además de autoridades de la Contraloría, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), para abordar los antecedentes vinculados al eventual ingreso irregular de niños haitianos a Chile durante 2025.

La decisión fue anunciada por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, tras una reunión de gabinete encabezada por el Mandatario, donde se analizó la situación revelada por un preinforme de Contraloría y que actualmente es investigada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

“El Presidente de la República ha convocado para mañana a las 08:00 horas a una reunión a distintas autoridades del Estado, incluyendo a la Corte Suprema, al Congreso Nacional, al Ministerio Público y a la Contraloría”, señaló Alvarado.

El encuentro busca coordinar una respuesta institucional frente a los antecedentes que apuntan a posibles irregularidades en procesos de reunificación familiar y al eventual ingreso de menores sin los resguardos legales correspondientes.

Entre los asistentes figuran la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Chevesich; la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Felipe Camaño; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el subcontralor Víctor Merino; el director de la PDI, Eduardo Cerna, además de ministros de diversas carteras vinculadas al caso.

También participan los ministros de Defensa, Fernando Barros; Justicia, Fernando Rabat; Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; Desarrollo Social, María Jesús Wulf; Seguridad Pública, Martín Arrau; y el propio Claudio Alvarado.

La investigación busca determinar cuántos menores ingresaron al país sin la documentación o supervisión adecuada, establecer su actual paradero y esclarecer las responsabilidades institucionales o eventuales delitos asociados a estos hechos.

El Gobierno informó además que el Presidente instruyó a los ministerios involucrados actuar con “la máxima urgencia” para enfrentar las irregularidades detectadas.

La coordinación de este trabajo quedó radicada en el Ministerio de Desarrollo Social. Según explicó Alvarado, la ministra María Jesús Wulf encabezará una fuerza de tarea especial destinada a reunir antecedentes y apoyar las labores del Servicio Nacional de Migraciones.

“La ministra articulará los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios, y asimismo se creará una fuerza de tarea específica para apoyar la labor del director del Servicio de Migraciones y de esta forma nos permita identificar, ubicar y consolidar la información que sirva para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o cuyo paradero se desconozca”, indicó el secretario de Estado.