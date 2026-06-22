UDI sale en defensa de Matthei y encara a Romero por críticas en medio de ofensiva contra Grau

La tensión entre la UDI y el Partido Republicano sumó este lunes un nuevo capítulo. Apenas días después del áspero intercambio en X entre la excandidata presidencial Evelyn Matthei y el diputado republicano Agustín Romero, la bancada gremialista salió a exigir disculpas públicas al parlamentario por asegurar que la exalcaldesa de Providencia “no es una figura relevante”.

El episodio profundiza una disputa que venía escalando desde la semana pasada. Entonces, Romero ironizó en redes sociales con el resultado electoral de Matthei al escribir “Quinto lugar…”, comentario que recibió una dura respuesta de la exabanderada presidencial: “Honorable diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas”, en alusión a una controversia administrativa de la época en que el actual legislador se desempeñaba como director jurídico de la Municipalidad de Santiago.

Lejos de cerrarse, la confrontación volvió a encenderse este lunes, esta vez por declaraciones realizadas por Romero en Radio Infinita, donde fue consultado por las críticas que Matthei ha formulado a la acusación constitucional impulsada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

“Evelyn Matthei tiene derecho a opinar lo que quiera. No voy a polemizar con ella. Para nosotros no es una figura relevante; puede ser relevante para Chile Vamos y ellos tendrán que salir a defenderla”, afirmó el parlamentario republicano.

Romero fue más allá y agregó que “los desafíos que tiene Chile para el futuro superan por mucho a Evelyn Matthei” y que la exalcaldesa no es quien gobierna actualmente el país.

“Exigimos una disculpa pública, clara y sin ambigüedades”

Las declaraciones fueron recibidas como un abierto ninguneo en la UDI. A través de una declaración pública, la bancada de diputados calificó los dichos como “indolentes e impropios” y defendió a quien consideran una de las figuras históricas más relevantes del partido.

“La trayectoria, liderazgo y credenciales públicas y políticas de Evelyn Matthei son ampliamente conocidas y reconocidas por nuestro país”, señalaron los parlamentarios gremialistas.

Pero el comunicado no se limitó a respaldar a la exministra. También dejó entrever una molestia creciente con el trato que algunos dirigentes republicanos han dispensado a Chile Vamos durante las últimas semanas.

“Este tipo de declaraciones no solo resultan improcedentes, sino que además evidencian una forma de hacer política basada en prejuicios y en una supuesta superioridad moral que nuestro partido no reconoce ni menos comparte”, sostuvo la bancada.

La advertencia fue explícita. Los diputados exigieron “una disculpa pública, clara y sin ambigüedades” de Romero o del Partido Republicano y advirtieron que, de no existir una rectificación, entenderán que se trata de una postura institucional de la colectividad.

“Las relaciones políticas entre ambos partidos se verán sensiblemente afectadas”, afirmaron.

El conflicto se produce en medio de la controversia que ha generado la acusación constitucional contra Nicolás Grau, iniciativa que ha terminado exhibiendo diferencias cada vez más visibles dentro del oficialismo.

Mientras Republicanos ha defendido con fuerza el libelo, dirigentes de Chile Vamos han manifestado reparos. Entre ellos, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, quien anunció que votará en contra de la acusación.

De hecho, Romero también apuntó contra él. “Las consecuencias de su votación las va a tener que explicar a su electorado”, afirmó, agregando que los parlamentarios deben responder a quienes votan por la derecha y no a quienes votan por la izquierda.

Las críticas encontraron respuesta tanto en Schalper como en la diputada RN Ximena Ossandón. Esta última cuestionó los fundamentos jurídicos de la acusación y rechazó los ataques dirigidos contra quienes no respaldan el libelo.

“No estamos siendo ‘derechita cobarde’ como nunca lo hemos sido”, sostuvo la parlamentaria en EmolTV, en referencia a un concepto que sectores republicanos han vuelto a instalar para cuestionar a Chile Vamos.

Lo que comenzó como una discusión sobre la acusación contra Grau terminó transformándose en algo más profundo: una disputa por liderazgo, influencia y hegemonía dentro de la derecha, donde el nombre de Evelyn Matthei sigue siendo capaz de abrir grietas incluso después de haber dejado la carrera presidencial.