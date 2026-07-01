Caso Calisto se expande: nueva investigación por soborno reconfigura causa por fraude al Fisco

El Ministerio Público volvió a ampliar el perímetro judicial que rodea al senador Miguel Ángel Calisto. Esta vez, la investigación no se limita al fraude al Fisco ya en curso —donde la Fiscalía solicita 12 años de presidio— sino que abre una nueva línea penal por el delito de soborno, en una causa donde también aparece mencionado el exfiscal regional de Aysén Carlos Palma.

La decisión no surge de cero. Según lo expuesto en la última audiencia de cautela de garantías, el nuevo flanco investigativo se activa a partir de las declaraciones de los exasesores parlamentarios Carla Graff y Ronald Cárcamo, quienes aportaron antecedentes que, a juicio del Ministerio Público, ameritan separar esta arista del expediente principal. La medida fue adoptada el 8 de mayo por el fiscal jefe de Coyhaique Luis Contreras, en un paso que vuelve a fragmentar una causa que ya se encontraba bajo alta presión judicial y política.

En esos testimonios —según lo consignado por la Fiscalía— se describen pagos que habrían tenido como finalidad influir en el cierre o desactivación de investigaciones que afectaban al senador, incluida aquella que derivó en la actual solicitud de desafuero. El Ministerio Público sostiene además que ambos exasesores no habrían cumplido las labores para las que fueron contratados y que los fondos recibidos habrían sido redirigidos a fines distintos, elementos que ahora pasan a integrar esta nueva investigación por soborno.

Desde la defensa, la respuesta fue tajante. Según consigna Radio Biobío, el abogado César Ramos calificó las imputaciones como “absolutamente falsas” y aseguró que se trata de declaraciones de coimputados que buscan obtener beneficios procesales. También cuestionó el momento en que estos antecedentes fueron incorporados, señalando que la defensa tomó conocimiento de ellos una vez cerrada la investigación por fraude al Fisco y tras la presentación de la acusación y la solicitud de desafuero, lo que —a su juicio— impidió desplegar diligencias oportunas para contrarrestarlos.

El caso se suma a un escenario judicial ya complejo para el senador, quien en las próximas semanas deberá enfrentar la audiencia clave donde se resolverá la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público. En paralelo, la figura de Palma vuelve a quedar bajo escrutinio, luego de haber sido formalizado en una investigación previa por filtración de información reservada vinculada a una causa por tráfico de drogas hacia el abogado Luis Hermosilla.

Por ahora, el Ministerio Público no ha precisado la calidad procesal que tendrán los involucrados en esta nueva arista, en una investigación que sigue expandiéndose mientras el caso principal aún no llega a su punto de resolución judicial.