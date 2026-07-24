Gobierno defiende salida de exsubsecretario tras test positivo: “Ese ha sido el estándar”

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió este viernes la decisión del Gobierno de remover al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que diera positivo a un test de drogas realizado en junio, asegurando que el Ejecutivo actuó conforme al estándar fijado por el Presidente José Antonio Kast.

“El gobierno naturalmente en esto estableció un estándar, y ese estándar es que cuando alguien está con una situación como esa, en que un resultado de un examen de pelo, para determinar si hemos consumido alguna droga durante el último tiempo es positivo, esa persona tiene que dejar el gobierno”, afirmó el ministro en entrevista con radio Duna.

Añadió que “ese ha sido el estándar que se definió por parte del Presidente de la República desde antes incluso de que asumiéramos”.

Las declaraciones se producen luego de que el jueves por la noche La Moneda informara la salida de Rodríguez, quien posteriormente emitió una declaración pública en la que rechazó el resultado del examen.

El exsubsecretario sostuvo que el test “no refleja” su realidad y aseguró: “No consumo drogas, y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error”. Además, recordó que en abril se había sometido al mismo examen y que en esa oportunidad el resultado fue negativo, por lo que anunció que se realizará nuevas pruebas en otros laboratorios.

García Ruminot afirmó que el examen utilizado por el Ejecutivo cuenta con respaldo técnico. “Científicamente se señala de que es el examen que determina si la persona ha consumido en los últimos meses o no”, indicó.

No obstante, reconoció que existe una diferencia entre los resultados obtenidos por Rodríguez en abril y junio. “Pero claro, el exsubsecretario tiene esta situación de que en abril no dio positivo, ahora sí da positivo, y por lo tanto, frente a la duda, es mejor hacernos cargo del estándar que hemos fijado y, por lo tanto, alejarlo del cargo”, explicó.

El ministro señaló que no ha conversado con Rodríguez desde que se conoció el resultado del examen, aunque destacó que el exsubsecretario mantiene su versión.

“Él señala categóricamente que no es consumidor, que nunca ha estado relacionado o vinculado con el mundo de las drogas y, por lo tanto, está también en su legítimo derecho de poder hacer los exámenes y hacer las acciones correspondientes para demostrar que su versión es la verdadera”, sostuvo.

Asimismo, expresó su deseo de que los nuevos análisis respalden la versión del exsubsecretario. “Espero que finalmente sean negativos, que demuestren de que no ha consumido”, afirmó.

Mientras el Ejecutivo define un reemplazante definitivo, el Gobierno designó como subsecretario de Hacienda subrogante a Tomás Bunster Bustamante, quien hasta ahora se desempeñaba como coordinador de Regulación Económica y jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda.