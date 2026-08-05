Proyecto del Gobierno postergará hasta 2040 el traspaso total de colegios a los SLEP

El Gobierno ingresará este miércoles al Senado un proyecto de ley que modifica el calendario de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), una de las principales promesas del Presidente José Antonio Kast en materia educacional.

La iniciativa, que comenzará su tramitación en la Comisión de Educación de la Cámara Alta, busca extender hasta 2040 la puesta en marcha completa del sistema y flexibilizar las condiciones para que algunos municipios puedan mantener la administración de sus establecimientos educacionales.

Actualmente existen 36 SLEP en funcionamiento y 169 municipios ya traspasaron sus servicios educativos. Otros 22 servicios ya fueron creados administrativamente, pero aún esperan concretar el traspaso de los establecimientos, mientras restan 12 por constituirse.

Según la propuesta, el Presidente podrá recalendarizar, por una única vez, la creación de los SLEP pendientes, estableciéndose como requisito que se constituya al menos uno por año, con plazo máximo hasta 2040.

Además, el Ejecutivo podrá postergar por hasta tres años adicionales el actual plazo de dos años para concretar el traspaso de establecimientos a aquellos SLEP que ya fueron creados, pero que todavía no administran colegios.

De acuerdo con el proyecto, la decisión sobre qué servicios se implementarán primero considerará factores como la disponibilidad presupuestaria, las deudas de los municipios y el desempeño de los sistemas educativos locales.

La iniciativa también modifica las condiciones para que los municipios puedan mantener la calidad de sostenedores de sus establecimientos. Si bien la legislación vigente ya contempla esa posibilidad para comunas con buenos resultados educativos y financieros, el Ejecutivo estima que los requisitos actuales son demasiado restrictivos y han limitado su aplicación.

Por ello, el proyecto flexibiliza las exigencias pedagógicas, permitiendo que los municipios solo deban cumplir uno de los dos criterios educativos actualmente establecidos, mientras mantiene sin cambios las exigencias financieras.

Asimismo, amplía de uno a dos años el plazo de postergación que actualmente permite la normativa y crea una nueva causal para conservar la administración municipal cuando los indicadores de desempeño, como los resultados Simce y la situación de deuda previsional, sean mejores que los del SLEP correspondiente.

En la práctica, ello permitirá que un municipio no esté obligado a entregar sus establecimientos mientras el servicio local no exhiba mejores indicadores de desempeño.

Desde el Ministerio de Educación sostienen que la propuesta responde tanto a la necesidad de implementar gradualmente las mejoras recientemente aprobadas para los SLEP como al objetivo de distribuir de manera más ordenada el impacto fiscal de los traspasos.

La cartera también considera que las deudas previsionales de los municipios pasan inicialmente a ser asumidas por el Estado al concretarse los traspasos, por lo que un calendario más flexible permitiría administrar de mejor forma esos costos.

El proyecto no contempla modificaciones para los municipios que ya concretaron el traspaso de sus establecimientos a los Servicios Locales de Educación Pública.