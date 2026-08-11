Kast vuelve a privilegiar diplomáticos de carrera tras polémica por “cuoteo político”

Luego de una ronda de nombramientos que abrió un flanco en La Moneda por el denominado “cuoteo político” en las embajadas, el Presidente José Antonio Kast dio una señal distinta en sus nuevas designaciones: los seis representantes escogidos provienen de la carrera diplomática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este martes los nombramientos de Carla Serazzi como embajadora en Rusia; Patricio Aguirre en Suiza; Iván Favereau en Jamaica; Carlos Morán en Japón; Sergio Narea en Kenia; y Jorge Iglesias en Nueva Zelandia. Todos cuentan ya con los respectivos beneplácitos.

La nueva nómina se conoce después de la controversia provocada por las designaciones de los exparlamentarios Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Tarud (ex-PPD y actual Demócratas) como representantes diplomáticos en México, España y Bélgica, respectivamente.

Esos nombramientos reabrieron el debate sobre la utilización de embajadas para figuras políticas y generaron críticas hacia Kast por sus cuestionamientos a esa misma práctica durante el gobierno de Gabriel Boric.

En 2022, a propósito de la designación de Paula Narváez ante Naciones Unidas, el entonces candidato presidencial preguntaba: “¿Por qué es importante nombrar embajadores de carrera y no activistas políticos que reciben cargos diplomáticos como premio de consuelo?”.

Dos años después, al cuestionar al entonces embajador en España, Javier Velasco, Kast acusó: “Este señor es embajador solo porque es amigo del presidente Boric. Es una vergüenza para Chile, para el servicio exterior y para quienes hacen carrera diplomática con esfuerzo. Pitutocracia en su máxima expresión”.

La llegada de Chahuán, Coloma y Tarud al servicio exterior hizo que esas declaraciones volvieran al debate y provocó críticas desde la oposición. También generó reparos de la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera de Chile (ADICA), que llamó a fortalecer una política exterior sustentada en “la profesionalización, la experiencia y el mérito”.

Ahora, la nueva ronda de nombramientos se concentra precisamente en funcionarios con experiencia en distintas áreas de la Cancillería, embajadas, consulados y organismos multilaterales.

Carla Serazzi dejará la representación chilena en Suiza para asumir como embajadora en Rusia. Anteriormente fue embajadora en Irlanda y representante permanente alterna ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra.

Su puesto en Suiza será ocupado por Patricio Aguirre, hasta ahora embajador en Kenia. El diplomático integró durante más de una década la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas y también se desempeñó como cónsul en Suiza y jefe de misión alterno en Estados Unidos.

Para Jamaica fue designado Iván Favereau, quien ejercía como embajador en República Dominicana y cuenta con experiencia diplomática en Estados Unidos, Perú, Ginebra y Washington DC.

Carlos Morán, en tanto, llegará a Japón después de desempeñarse como jefe de la División de Medio Oriente y África de Cancillería. Entre sus destinos anteriores figura la embajada de Chile en Líbano.

Sergio Narea asumirá la representación en Kenia. Hasta ahora encabezaba la División de Asia Pacífico y anteriormente fue embajador en Vietnam.

La lista la completa Jorge Iglesias, designado para Nueva Zelandia, quien ejercía como jefe de la División Académica de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Las seis designaciones se producen después de que ADICA también cuestionara la baja representación femenina entre los nombramientos realizados por la actual administración. El gremio había sostenido que Chile dispone de diplomáticos “altamente calificados” para asumir puestos de representación y planteado que fortalecer la carrera diplomática constituye “una inversión estratégica para el Estado de Chile”.

Con esta nueva nómina, La Moneda vuelve a recurrir exclusivamente a funcionarios provenientes del servicio exterior para cubrir seis representaciones diplomáticas, tras una ronda anterior marcada por la incorporación de figuras políticas.