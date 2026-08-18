Parisi y el PDG arman defensa por causas penales y preparan contraofensiva judicial

Franco Parisi y el Partido de la Gente reforzaron su frente jurídico ante las investigaciones que dirige la fiscal Patricia Cerda por eventuales delitos de falsificación de firmas, fraude de subvenciones, lavado de activos e irregularidades en las rendiciones de la colectividad.

El economista, el partido y su expresidente Luis Moreno ficharon al abogado Mauricio Pavez, quien —según consigna La Tercera— esta semana asumió formalmente la representación y solicitó acceso a los antecedentes del Ministerio Público.

La causa principal se remonta a 2024 y nació a partir de una querella por presunta falsificación de documentos. De esa investigación surgieron nuevas diligencias sobre un eventual fraude de subvenciones y lavado de activos. A ese frente se agregó recientemente una denuncia del Servel por gastos y rendiciones de los años 2023 y 2024 que no habrían sido debidamente acreditados.

Pavez sostiene que la tesis penal no se sostiene. Afirma que los documentos cuestionados son auténticos, que las rendiciones de 2021 y 2022 fueron aprobadas por el Servel y que parte de los hechos denunciados estaría prescrita. También admite que podrían existir errores en rendiciones de cuentas, pero descarta que eso implique apropiación de recursos públicos o fraude. Esa, por ahora, es la posición de la defensa y no una conclusión de la Fiscalía.

El abogado también restó valor a uno de los antecedentes más llamativos surgidos durante las pesquisas: la supuesta quema de cartolas bancarias para ocultar movimientos de dinero. Pavez calificó esa hipótesis de “irrisoria”, argumentando que la información bancaria permanece respaldada electrónicamente.

Pero Parisi no pretende limitarse a defenderse. Su equipo prepara querellas por delitos contra la honra contra quienes, a juicio de la defensa, le hayan atribuido responsabilidades penales sin respaldo. En ese frente, Pavez trabajará junto a los exfiscales Pedro Orthusteguy y Claudio Uribe.

La apuesta jurídica del PDG es doble: conseguir que las investigaciones no deriven en imputaciones y, al mismo tiempo, pasar al ataque contra quienes hayan vinculado públicamente a Parisi con delitos que hasta ahora no han sido establecidos judicialmente.