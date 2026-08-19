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Incidentes en el Lastarria: lanzan hasta 20 bombas molotov contra Carabineros en Providencia PAÍS Pantallazo

Incidentes en el Lastarria: lanzan hasta 20 bombas molotov contra Carabineros en Providencia

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Cerca de 60 jóvenes participaron en los incidentes que obligaron a cortar avenida Providencia. Carabineros reportó personas con overoles y rostros cubiertos, además de la incautación de líquido acelerante y botellas. No hubo detenidos ni lesionados.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Nuevos incidentes se registraron en las afueras del Liceo José Victorino Lastarria, donde jóvenes bloquearon avenida Providencia y lanzaron entre 15 y 20 artefactos incendiarios contra Carabineros. Personal COP utilizó medios disuasivos para restablecer el tránsito. No hubo detenidos ni lesionados y las clases fueron suspendidas anticipadamente.
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Nuevos incidentes se registraron durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones del Liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, donde un grupo de jóvenes interrumpió el tránsito por avenida Providencia y lanzó artefactos incendiarios contra personal de Carabineros.

Los hechos comenzaron alrededor de las 9:30 horas, cuando cerca de 60 jóvenes salieron desde el establecimiento y ocuparon la calzada, provocando el corte de avenida Providencia en dirección al oriente.

Hasta el sector se desplegó personal de Control de Orden Público (COP), incluido un carro lanzaaguas. En medio del procedimiento se produjeron enfrentamientos y fueron lanzados artefactos incendiarios contra los funcionarios policiales.

El mayor Ignacio Ramírez, comisario subrogante de la 19ª Comisaría de Providencia, explicó que un “grupo de alumnos, aparentemente del liceo, habría salido por una salida anticipada”.

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Carabineros confirmó posteriormente el “lanzamiento de artefactos incendiarios en contra de personal de Carabineros”, situación que llevó a efectivos del COP a activar sus protocolos para despejar la vía y restablecer el tránsito vehicular.

Según Ramírez, el personal policial “hizo uso de algunos medios disuasivos para lograr este objetivo y no se registraron personas lesionadas ni tampoco detenidos”.

El funcionario precisó que aproximadamente 60 jóvenes participaron en los incidentes y reportó la “presencia de jóvenes con overoles, máscaras, para no reconocer su rostro”.

Además, estimó que durante los enfrentamientos “hubo lanzamiento de alrededor de 15 a 20 artefactos incendiarios”.

Pese a que el procedimiento terminó sin detenidos, Carabineros incautó distintas especies tanto en el exterior como en el interior del Liceo Lastarria, entre ellas overoles, líquido acelerante y botellas.

Producto de los incidentes, las actividades académicas fueron interrumpidas. Ramírez confirmó que las clases fueron suspendidas “de forma anticipada y mañana se van a retomar de forma normal”.

Respecto de las razones detrás de la manifestación, el mayor señaló que no se encontraron panfletos que permitieran establecer una demanda específica.

No obstante, indicó que “esto responde obviamente a demanda por parte de alumnos de nivel secundario en relación con la educación”.

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