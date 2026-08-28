“Puede ser modificada”: Kast se abre a cambios pero blinda corazón de reforma de seguridad

El Presidente José Antonio Kast se abrió este viernes a introducir cambios a la reforma constitucional en materia de seguridad, actualmente en discusión y objeto de reparos dentro del oficialismo, pero dejó claro que La Moneda no pretende abandonar su objetivo central.

Durante una actividad en Valparaíso por el Día del Camionero, Kast sostuvo que el proyecto “puede ser modificado” y “puede ser mejorado”, aunque enfatizó que su tramitación debe avanzar con urgencia. “Necesitamos que nuestra Constitución hable de seguridad pública, no solamente de seguridad nacional”, afirmó.

La definición se produce mientras el Gobierno, a través del ministro de Seguridad, Martín Arrau, desarrolla conversaciones con parlamentarios oficialistas para introducir ajustes al texto. Entre los aspectos que han generado debate están las facultades contempladas para el Ejecutivo bajo el nuevo estado de excepción y los contrapesos legislativos y judiciales asociados a su aplicación.

Kast, sin embargo, marcó distancia de la posibilidad de desechar la iniciativa. “Se podrá debatir, sí, pero tenemos que avanzar, y con urgencia. En esto no hay tiempo que perder”, sostuvo.

Así, el Presidente concedió espacio para modificar el diseño de la reforma, pero fijó como límite político la incorporación de la seguridad pública como materia constitucional y el avance de nuevas herramientas estatales para enfrentar el crimen organizado.