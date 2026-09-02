Gobierno alista reforma al mercado de capitales con subsidio al ahorro para el pie de la vivienda

El Gobierno prepara para comienzos de la próxima semana el ingreso al Congreso de su reforma al mercado de capitales, una iniciativa que tendrá entre sus principales ejes facilitar el acceso a la vivienda mediante incentivos al ahorro para el pie y mecanismos destinados a reducir el costo de los créditos hipotecarios.

El proyecto será el segundo gran texto legislativo impulsado por el Ministerio de Hacienda después del despacho de la ley de reconstrucción y también buscará ampliar las fuentes de financiamiento disponibles para proyectos de inversión.

La cartera que encabeza Jorge Quiroz lleva varios meses trabajando en la iniciativa. El diseño técnico ya contemplaba una serie de propuestas, pero durante las últimas semanas el Ejecutivo inició una etapa política destinada a determinar cuáles de ellas tienen posibilidades de avanzar rápidamente en el Congreso.

La intención de Hacienda es evitar una tramitación prolongada. Con ese objetivo, el Gobierno comenzó a socializar sus propuestas con parlamentarios antes de presentar formalmente el proyecto en la Cámara de Diputados.

Esas conversaciones ya provocaron modificaciones: algunas medidas inicialmente contempladas fueron descartadas, mientras otras se incorporaron durante los últimos días. El contenido todavía podría sufrir nuevos cambios antes de su ingreso, previsto entre el lunes y martes de la próxima semana.

Una de las propuestas que no superó ese filtro político fue la modificación de la Tasa Máxima Convencional (TMC), correspondiente al interés máximo permitido legalmente para determinadas operaciones de crédito.

Hacienda evaluaba flexibilizarla con el objetivo de ampliar el acceso al crédito formal de las personas de menores ingresos. Sin embargo, después de abordar la propuesta con parlamentarios, el Ejecutivo resolvió esta semana excluir de la reforma los cambios a la TMC para créditos de menores montos debido a las dificultades políticas que encontró para aprobar una medida de esas características.

Distinta podría ser la situación para los créditos de grandes montos destinados a empresas. En ese segmento todavía se evalúa incorporar cambios que permitan eliminar el tope existente.

Uno de los componentes que sí tomó fuerza durante las últimas jornadas apunta directamente al acceso a la vivienda.

El Ejecutivo decidió incorporar un mecanismo destinado a incentivar que las personas ahorren para financiar el pie de un crédito hipotecario. La fórmula considera que el Estado subsidie una parte del pie de quienes previamente hayan acumulado recursos con ese propósito en cuentas mantenidas en instituciones financieras.

El esquema tendría una lógica similar a la bonificación estatal existente para determinadas modalidades de Ahorro Previsional Voluntario (APV), pero los recursos estarían destinados a financiar el pie necesario para adquirir una vivienda.

“La reforma del mercado de capitales va a tener como una de las metas principales permitir que la familia joven pueda volver a tener acceso a la vivienda, porque vamos a procurar que las condiciones de crédito puedan volver a hacer que la vivienda sea asequible”, explicó Quiroz el domingo en Felipe Podkast.

La propuesta se conoce pocos días después de que la Cámara Chilena de la Construcción planteara una fórmula similar. La CChC propuso crear una cuenta de ahorro habitacional destinada exclusivamente a reunir el pie para una primera vivienda, nueva o usada, de hasta 4 mil UF, o financiar mejoras significativas de la vivienda principal.

La propuesta del gremio contempla una exención del impuesto a la renta para los depósitos y la rentabilidad de esas cuentas, además de una bonificación estatal sobre el monto aportado por las familias, con un límite por beneficiario. También considera un período mínimo de ahorro de tres años y montos mínimos de aportes.

El mecanismo de apoyo estatal al pie tiene además antecedentes en la campaña presidencial de 2025. La entonces candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, presentó la propuesta denominada “Pie cero”, destinada a facilitar que familias jóvenes de clase media accedieran a su primera vivienda sin la necesidad de reunir previamente el pie.

El incentivo al ahorro no será la única medida habitacional que Hacienda pretende incorporar.

El Ejecutivo también contempla crear un fondo para la recompra de cartera hipotecaria, cuyo objetivo será disminuir las tasas de interés que pagan las personas por sus créditos.

Quiroz explicó este martes que el instrumento estará dirigido a viviendas de hasta 6 mil UF y será administrado por BancoEstado. El Estado aportará recursos para su funcionamiento, aunque todavía no se ha detallado públicamente la cifra.

Según adelantó el ministro, el monto será “lo suficiente para mover la aguja”.

Con las conversaciones políticas todavía abiertas, Hacienda continuará durante los próximos días afinando el contenido definitivo de la reforma antes de llevarla al Congreso, donde buscará una tramitación rápida para su segundo gran proyecto legislativo.