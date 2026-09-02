“Operación Amsterdam”: cúpula de la organización queda tras las rejas por tráfico y lavado

La justicia envió a prisión preventiva a ocho de los imputados por el caso “Imperio Ámsterdam”, entre ellos tres de quienes, según la Fiscalía, ocupaban posiciones de mando dentro de una estructura que habría utilizado sociedades comerciales y dispensarios para distribuir cannabis de origen ilícito bajo una fachada empresarial.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió este miércoles la solicitud del Ministerio Público tras la formalización por tráfico ilícito de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico y lavado de activos.

Entre quienes quedaron privados de libertad están Andrés Astorga, sindicado como principal accionista de DN Medcorp SpA; su padre y gerente general de la compañía, Mario Astorga; y Gino Athens, administrador y segundo accionista de la sociedad.

Durante la audiencia, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, sostuvo que los líderes de la organización montaron un esquema centrado en DN Medcorp para comercializar sustancias ilícitas producidas tanto por MA Botanics —que, de acuerdo con la Fiscalía, operaba bajo una supuesta autorización sanitaria— como por cultivadores clandestinos.

Según la imputación, esos productos eran posteriormente distribuidos en distintas sucursales del país, algunas operadas mediante franquicias y otras directamente por DN Medcorp a través del Dispensario Nacional.

El juez Nicolás Flores Campos estimó acreditados, para efectos de esta etapa procesal, antecedentes sobre la existencia de delitos contemplados en la Ley 20.000 y la participación de los imputados en calidad de autores, decretando la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.

Para otros 14 imputados, el tribunal impuso medidas cautelares de menor intensidad, entre ellas arresto domiciliario total o parcial, prohibición de comunicarse con los demás involucrados y firma mensual.

La investigación, desarrollada conjuntamente por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS7 de Carabineros, tendrá un plazo de 120 días.