Reino Unido responde a Milei por las Malvinas: “Nuestro compromiso es absoluto e inamovible”

El Gobierno británico salió a responder al Presidente argentino, Javier Milei, luego de que volviera a reclamar la soberanía sobre las islas Malvinas y amenazara con sanciones contra las compañías que participen en la explotación de sus recursos naturales.

La primera respuesta llegó desde el Ministerio de Defensa británico. Wes Streeting sostuvo a través de su cuenta de X que las palabras del mandatario argentino “hablan más de política interna argentina que de las Malvinas” y reafirmó la posición de Londres sobre el archipiélago.

“Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible”, manifestó.

Milei’s statement overnight tells us more about domestic politics in Argentina than it does about the Falkland Islands. The Falklands are British because Falkland Islanders choose to be British. Our commitment to the Falklands is absolute and unshakeable 🇬🇧 🇫🇰 pic.twitter.com/pi0xd7OhYS — Wes Streeting (@wesstreeting) September 4, 2026



La declaración remite al referéndum celebrado en las islas en 2013, cuando un 99,8% de los participantes votó por mantener su estatus como territorio británico y solo tres personas se pronunciaron en contra.

Desde Downing Street también minimizaron las advertencias del mandatario argentino. Una fuente de la residencia del primer ministro señaló a la BBC que este tipo de declaraciones no constituye una novedad en la disputa.

“No es la primera vez que un Gobierno argentino pronuncia amenazas contra los isleños. Nosotros dejamos claro que la autodeterminación de esos habitantes se extiende al derecho a explotar sus riquezas naturales”, afirmó.

Las declaraciones de Milei tuvieron amplia repercusión en los medios británicos y se producen además en momentos en que el Presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado que Washington podría revisar su tradicional posición de neutralidad frente a la disputa por las islas, escenario de la guerra que enfrentó a Argentina y Reino Unido en 1982.

El mandatario argentino concentró parte de su discurso en la explotación de los recursos naturales del archipiélago y particularmente en los proyectos petroleros que avanzan en la zona.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, sostuvo Milei.

Sus declaraciones apuntaron especialmente al proyecto de extracción de crudo desarrollado por la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que podría marcar el inicio de la explotación petrolera en las islas.

Argentina ya sancionó a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022. También mantienen licencias exploratorias en el archipiélago la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

Milei anunció además que Argentina construirá una base militar en uno de los puntos de su territorio continental más próximos a las islas, otro elemento que formó parte de la reacción generada en Reino Unido.

El Presidente argentino extendió sus críticas más allá de la disputa territorial y cuestionó directamente la situación interna británica. Afirmó que el país enfrenta “múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución” y aseguró que “ellos recorren un camino de declive”.