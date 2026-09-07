“No es tema de mayor o menor gasto”: Presidente Kast defendió gabinete de primera dama por seguridad

La restitución del gabinete de la primera dama ha sido cuestionada por la ciudadanía y así se dio frente al mismo ministro Quiroz cuando trabajadores de la salud le preguntaron por qué reabría el gabinete cuando no hay financiamiento para los hospitales. Acerca de las críticas, el Presidente José Antonio Kast dio simples razones: Pía Adriasola no tiene asignación de ingresos, pero, además, requiere apoyo para sus actividades, recalcando lo pertinente a su seguridad.

“Es algo evidente que ella es la primera dama. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No se le da seguridad? O sea, ¿no puede tener un conductor y alguien que resguarde su seguridad?”, cuestionó el mandatario en entrevista en Radio ADN.

El Presidente destacó el gabinete como un pilar fundamental para el ejercicio de las funciones de la primera dama. Acerca del financiamiento, expresó que “no es un tema de mayor o menor gasto”, pues quien desempeñe el rol necesitará apoyo para participar por “temas protocolares”.

Cabe destacar que el mandatario reconoció que la seguridad de la primera dama existe transversalmente. “Que tiene con o sin (gabinete), sí es evidente, pero aquí se arma tremenda discusión. Yo le diría, bueno, entonces, quiere decir que, si ella va a un acto público, tiene que ir sola. Tiene que irse en metro. No es razonable”, sumó.

Sobre las instituciones que fueron distribuidas durante el cierre de 2022 del gabinete, el jefe de Estado aclaró que estas no serán recuperadas. Las fundaciones que estaban bajo el manto de la primera dama, como Integra, Fundación de las Familias, Prodemu, Artesanías de Chile, Tiempos Nuevos (MIM) y Chilenter, pasaron a ser parte de distintos ministerios que no serán devueltas. Incluso la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (Foji), que sería restituida en el gabinete, estaría siendo transferida en su totalidad al Ministerio de Cultura, según el presidente.